Il Rev. Fletcher Harper, direttore esecutivo di GreenFaith, una coalizione ambientalista interconfessionale, parla con la stessa passione di un uomo in preda allo sconforto nel osservare le meraviglie del mondo ridotte a semplici dettagli di fronte alle politiche nazionali.

Politici, governi, aziende, sono colpevoli di muoversi troppo lentamente in tema di cambiamenti climatici. Davvero hanno bisogno di sentire il grido d'allarme di chi si sente ferito da questo atteggiamento.

Chi meglio risulta deputato a fare rumore se non le persone di fede?

“Quello che dobbiamo portare è un senso di sfida morale”, dice Harper, un sacerdote episcopale. “Distruggere il pianeta è contro le nostre religioni. Le comunità religiose sono in una posizione unica per fare questo, per portare il messaggio morale”.

Viene spontaneo domandarsi n che modo alcune delle numerose tradizioni religiose (evangelici, cattolici, buddisti, musulmani) del mondo stanno rispondendo alla crisi climatica?

Ispirate dalle rispettive tradizioni, molte comunità religiose stanno lavorando per modellare uno stile di vita più sostenibile e proteggere le persone più vulnerabili dalle ricadute di un pianeta che si surriscalda.

"Si può pensare a questi attivisti per il clima come volontari nella pulizia globale di un parco",

afferma Cassandra Carmichael, direttore esecutivo della National Religious Partnership for the Environment.

Il metodo di approccio si completano a vicenda, ma nel merito differiscono.

Questa storia offre un'istantanea, tutt'altro che esaustiva, di questo fedele lavoro sulla giustizia climatica.

"Dovremmo dare luce al mondo affinché risorga il seme della responsabilità", chiede il Rev. Dr. Ambrose Carroll Sr., che ha fondato Green the Church, un'organizzazione nazionale che sta raccogliendo gli sforzi delle "chiese nere" di tutte le denominazioni contro il degrado ambientale e il cambiamento climatico. "In molti modi, siamo dove siamo perché le persone hanno ostacolato le luci degli altri".

Green the Church intende "svegliare il gigante addormentato che è la chiesa nera" (*Secondo uno studio del Pew Research Center, il termine "la chiesa nera" comprende le denominazioni statunitensi con clero nero che ministrano prevalentemente ai neri. La maggioranza degli afroamericani si identifica come protestante con una serie di affiliazioni religiose, tra cui la National Baptist Convention USA, la Chiesa di Dio in Cristo e la Chiesa episcopale metodista africana), afferma Carroll, pastore della Church by the Side of the Road a Berkeley, in California. E il loro impegno per la giustizia ambientale è fondamentale poiché il cambiamento climatico viene ritenuto un rischio sproporzionato per gli afroamericani.

Ad esempio, più della metà dei neri negli Stati Uniti vive nel sud, che è particolarmente vulnerabile a violente tempeste e inondazioni, ed è più probabile che vivano in aree con alti livelli di inquinamento che provocano gravi problemi di salute. Si prevede che i neri continueranno ad affrontare impatti più elevati del cambiamento climatico, compresa l'incidenza dell'asma infantile e le morti legate alle temperature estreme.

Il sito Web di Green the Church include storie di clero e laici che cercano di fare la differenza: sviluppando orti per affrontare i deserti alimentari e l'insicurezza generale che possono derivare dal cambiamento climatico, lavorando alla legislazione per promuovere l'energia rinnovabile e spostando le chiese verso pratiche più sostenibili dal punto di vista ambientale . Carroll riconosce che: "l'ambientalismo non è la nostra lingua nella chiesa nera, ma la nostra lingua è il risveglio. Tutto ciò che è vecchio, decaduto, può essere fatto di nuovo nuovo".