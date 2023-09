La Politica non è la Moda e non ci si oppone perché gli 'altri sono brutti', ma perché si ha una soluzione diversa e migliore.

Per questo la Democrazia si fonda sul riconoscimento politico dell'avversario, non sulla sua esecrezione e ghettizzazione.

La notizia di oggi è quella di Donatella Versace con la sua frase: “il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano, la libertà di amare chi si vuole”.

Molti hanno creduto che ce l'avesse con l'Italia, ma forse intendeva gli USA, dato che la ditta Versace è stata acquisita nel 2018 dal gruppo americano della moda Michael Kors.

Infatti, è negli USA che in questi giorni la Corte Suprema ha cancellato l’affirmative action, la cosiddetta discriminazione positiva, si è schierata con una ditta nel rifiuto di fornire servizi per le nozze di coppie gay e ha negato a Biden la cancellazione parziale del debito studentesco per 500 miliardi di dollari.

Inoltre, in Arkansas, Florida, Montana e West Virginia i contest sportivi scolastici sono in linea con il sesso biologico, non con il gender.

L’Arkansas ha anche leggi che in certi casi limitano l’accesso all’assistenza sanitaria non emergenziale all’intera comunità lgbt+q.

In North Dakota, invece, ad aprile è stata approvata una legge (House Bill 1503) che consente alle varie organizzazioni studentesche e universitarie di escludere le persone LGBT.

In Indiana, è recente la legge sulla libertà religiosa, che consente a individui e aziende di fornire i propri servizi sulla base delle loro credenze religiose.

In Louisiana, è recente una legge che vieta, come quella in Florida, le cure mediche per l’affermazione del genere tra i minorenni.



La Florida di Ron DeSantis ha adottato una serie di leggi che vietano qualsiasi tipo di insegnamento su orientamento sessuale e identità di genere a scuola, prevedono la cancellazione dai programmi didattici di ogni tematica, proibiscono i percorsi di affermazione di genere per minori transgender, vietano i bagni inclusivi in scuole, dormitori pubblici, strutture sanitarie e prigioni, autorizzano il personale sanitario a rifiutare le cure per motivi religiosi, morali o etici.

Stando all'Associated Press, sono almeno 18 gli stati che hanno emanato ben 76 leggi che limitano o vietano le cure mediche di affermazione di genere ai minori transgender: Alabama, Arkansas, Arizona, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, South Dakota e West Virginia.

Sembra evidente che Donatella Versace non ce l'avesse con l'Italia, ma con gli Stati Uniti.