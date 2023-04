In molte parti del mondo (soprattutto in Germania) ormai l'incendio dilaga e il Vaticano non sa più come frenare le spinte riformatrici. Che sia molto di più, ad esempio in Germania, di una semplice alzata di spalle è sembrato chiaro a tutti quando il Comitato sinodale istituito dai vescovi e dai laici tedeschi inizierà i suoi lavori a novembre, a Essen, nonostante la ferma opposizione di Roma (e del Papa).

L'appuntamento è già stato messo in agenda (si terrà dal 10 all'11 di novembre) ed è stato annunciato ufficialmente dalla Conferenza episcopale, con buona pace di alcuni cardinali curiali che avevano fatto arrivare una lettera per frenare quel progetto. Ma la rivoluzione in corso nessuno riesce a frenarla. E i segnali sono tanti. Ora Vaticano metta mano alla riforma canonica e riammetta i preti sposati nella Chiesa Cattolica Romana.





Fonte: Comunicato Stampa

in Gli altolà del Vaticano non potranno fermare la riammissione dei preti sposati nella Chiesa (sacerdotisposati.altervista.org)