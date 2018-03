The Loft by Don Cash, ogni mercoledì sera su m2o TV: il 7 marzo ospiti Gaime e Andry The HitMaker

The Loft è un nuovo programma in onda da qualche settimana su m2o TV (Sky canale 712) e sulla pagina Facebook ufficiale di m2o radio. Il programma va in onda ogni mercoledì alle 21 e 30. Il 7 marzo, gli ospiti sono stati Gaime e Andry The Hitmaker e a condurlo come ogni settimana c'è Don Cash. The Loft è infatti uno show dedicato all'hip hop e alla sua cultura, soprattutto ai protagonisti della nuova scena italiana.

Don Cash su m2o già fa parte della squadra di Music Zone al fianco di Provenzano Dj e Renèe Petrova, in onda dalle 14 alle 16, dal lunedì al venerdì in Music Zone. Per questo programma ogni giorno Don Cash crea 15 nuovi testi e freestyle a 128 e 90 bpm. In The Loft, ogni mercoledì, invece Don Cash incontra tanti artisti italiani. Tra i tanti ospitati in studio a The Loft nelle scorse settimane ci sono nomi importanti come Laioung, The RRR Mob Mr.Rain, TY1, Mostro, Sercho aka Ser Travis, Astol e Junior Cally.

Don Cash non è attivo solo in radio. E' anche un rapper in spanglish molto affermato e ha prestato il suo flow a brani di successo come Mojito, Ahi Na Ma, Carry On ed Abusadora. Don Cash è poi uno degli artisti di punta di Touch Down Ibiza. Questo super party, ideato da Ale Zuber e prodotto da Level Up, oltre ad infiammare l'isla blanca, sta pure facendo ballare l'Italia in un tour infinito… Vivere i party Touch Down è un gran bel modo di sentire l'energia di Don Cash da vicino.

www.facebook.com/TheLoftM2O

www.facebook.com/DonCashOfficialPage

http://www.levelupmilano.it/artisti/don-cash/