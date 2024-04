L’opera prima dell’attrice Anna Kendrick, Woman of the Hour, ispirata a fatti realmente accaduti, potrebbe essere uno dei film rivelazione dell’anno dopo il suo debutto trionfale all’ultimo Toronto International Film Festival.

Lo scorso anno Netflix, nonostante il plauso della critica, ritirò il film per la distribuzione a causa dello sciopero del sindacato degli attori, per poi pianificare l'uscita per la Stagione dei premi 2024/2025.

Si tratta di un’approfondita analisi sulla misoginia e sulla violenza di genere attraverso la storia vera di Rodney Alcala, un noto serial killer che apparve come concorrente nel popolare show televisivo "The Dating Game" nel 1978, nonostante fosse già un assassino ricercato.