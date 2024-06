ArteOraTv, uno dei canali televisivi privati più attivi nel mercato dell’arte, forte anche dell’esperienza ventennale del suo conduttore, Roberto Porcelli, presenterà venerdì 7 giugno, alle ore 21, una trasmissione televisiva dedicata al grande artista beneventano.

Non è la prima volta che questo canale televisivo dedica una programmazione alle opere di Antonio Del Donno, nel segno di un interessamento che nasce non solo dalle notevoli richieste che provengono dal pubblico, ma anche dalla stima che Roberto Porcelli nutre nei riguardi di un artista che con le sue creazioni ha affascinato e continua ad affascinare critici e collezionisti.

Ospite d’eccezione della trasmissione sarà il curatore unico dell’Archivio Antonio Del Donno, il dott. Alberto Molinari, che fin da giovane ha seguito l’artista nel suo percorso, dedicandosi a far conoscere il pensiero e le opere del compianto maestro, che non ambiva a far entrare le sue opere nei percorsi del mercato dell’arte, preferendo la presenza nei Musei e nelle Istituzioni.

E la partecipazione del dott. Molinari sarà sicuramente una valida occasione per conoscere più approfonditamente la biografia, sia artistica che di vita, di un eccelso maestro quale è stato Antonio Del Donno, un artista che sta riscuotendo in questi ultimi anni tanto successo tra il grande pubblico.

A tale proposito occorre ricordare come anche la Rai si sia interessata dell’artista, trasmettendo il 5 maggio 2018 sul canale Rai3 ed. nazionale uno speciale durante la trasmissione Mezzogiorno Italia, quando Antonio Del Donno, noncurante dell’età, ancora lavorava alla creazione delle sue opere.

E l’uscita recente del libro “Senza limiti – Vita e opera di Antonio Del Donno” e le grandi mostre che si svolgono frequentemente in gallerie e Musei, da ultima in questi giorni quella nel Museo dell’Unione di Iasi, in Romania, stanno conferendo sempre più a questo eccelso artista la giusta valorizzazione e posizione tra le grandi figure del panorama artistico storico.

Appuntamento da non perdere, quindi, venerdì 7 giugno 2024, alle ore 21, sul canale televisivo ArteOraTv, per conoscere e approfondire il mondo artistico di Antonio Del Donno.