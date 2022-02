Lunedì, 28 febbraio, è stato confermato l'incontro tra la delegazione ucraina e quella russa, vicino al confine tra Bielorussia e Ucraina. La delegazione russa sarebbe già in viaggio a Gomel.

La cosa che lascia molto perplessi, per non dire preoccupati, è che l'incontro non solo avverrà in territorio avverso a Zelesky (una vera e propria tana del lupo), ma con la grottesca garanzia diplomatica di Lukascenko circa l'incolumità della delegazione ucraina. E' a dir poco surreale, che ci si fidi di uno dei peggiori satrapi della storia delle ex repubbliche socialiste sovietiche, a capo di un governo fantoccio gestito direttamente da Mosca e che ha dimostrato di essere senza scrupoli ed estremamente edotto e subdolo nelle scienze tattiche e strategiche di eliminazione dei suoi oppositori, e in forme a dir poco raccapriccianti.

E' dunque assurdo, temere che questo incontro possa essere stato pianificato, guarda caso in territorio bielorusso, per sequestrare Zelesky e l'intera delegazione ucraina, decapitando una già così fragile resistenza, senza per altro lo spargimento di sangue che implicherebbe il doverli intercettare direttamente a casa loro? Possibile che si fidi della garanzia di uno dei più grandi bugiardi della storia, anzi due, con Putin?

E' come se Hitler avesse invitato Churchill a Praga per definire possibili negoziati con la benedizione di Heydrich a esclamare, "Garantisco io!"

Ci si augura che Zelesky sia stato diligentemente consigliato e, soprattutto, che sia stato previsto un copioso piano B, o sarebbe uno scacco matto in quella che era stata venduta come un partita a dama. Se domani sarà stato un nulla di fatto (cosa di cui è convinto lo stesso Zelesky) e assicurata l'incolumità totale di Zelesky e della sua delegazione, allora questo articolo si autodistruggerà da sé subito dopo.

Ciononostante si è autorizzati a provare un sacro timore per una iniziativa che, se non fosse accettata da una persona tutt'altro che stupida, apparirebbe quanto meno imprudente. Speriamo bene, un'altra notte di patema attende mezzo mondo.