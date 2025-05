"Per tutto il giorno, a Kiev sono proseguite le operazioni di emergenza in seguito all'attacco russo. Purtroppo, ci sono stati feriti, edifici residenziali e un centro commerciale sono stati danneggiati. La Russia riempie ogni giorno di orrore e omicidi; sta semplicemente prolungando la guerra. Ieri c'è stato un brutale attacco nella regione di Odessa. Gli attacchi continuano ogni giorno a Sumy, Kharkiv e in altre nostre regioni. Tutto ciò richiede una risposta: una risposta forte dagli Stati Uniti, dall'Europa e da chiunque nel mondo voglia la fine di questa guerra.Putin si è ripetutamente rifiutato di cessare il fuoco. Non gli porta nulla, se non uccidere ogni singolo giorno. Ogni giorno fornisce nuovi motivi per imporre sanzioni contro la Russia. Ogni giorno dimostra che senza pressioni sulla Russia, la guerra continuerà.L'Ucraina è pronta a qualsiasi forma di diplomazia che produca risultati concreti. Siamo pronti a tutti i passi che possano garantire una vera sicurezza. È la Russia che non è pronta a nulla. La prossima settimana deve essere il momento di agire per aumentare la pressione sulla Russia, in altre parole per garantire la pace. Ringrazio tutti coloro che, in tutto il mondo, sono al nostro fianco, al fianco dell'Ucraina e del popolo ucraino".

Queste le parole pronunciate ieri sera dal presidente Zelensky nel descrivere quanto accaduto ieri in Ucraina. Nelle ore successive non è cambiato molto.

Infatti, 12 persone sono state uccise e più di 60 sono rimaste ferite nella notte appena trascorsa nel più grande attacco congiunto mai sferrato dalla Russia contro l'Ucraina. Tredici le regioni che sono state attaccate: la città di Kiev, l'oblast di Kiev e gli oblast di Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odesa, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Sumy e Poltava. Oltre 80 gli edifici residenziali che sono stati danneggiati. I vigili del fuoco hanno registrato 27 incendi e stanno ancora lavorando per contenere le fiamme in tre punti. Tra le vittime ci sono tre bambini della stessa famiglia nella provincia di Zhytomyr. I genitori sono in ospedale; la madre è in gravi condizioni.

Così Zelensky ha commentato i nuovi attacchi: "Ogni attacco terroristico russo di questo tipo è una ragione sufficiente per nuove sanzioni contro la Russia. La Russia sta prolungando questa guerra e continua a uccidere ogni giorno. Il mondo può anche prendersi una pausa per il weekend, ma la guerra continua, a prescindere dal fine settimana e dai giorni feriali. Questo non può essere ignorato. Il silenzio dell’America e di altri in tutto il mondo non fa che incoraggiare Putin. Senza una pressione davvero forte sulla leadership russa, questa brutalità non può essere fermata. Le sanzioni saranno certamente d’aiuto. Ora conta la determinazione: la determinazione degli Stati Uniti, dei paesi europei e di tutti coloro che in tutto il mondo cercano la pace. Il mondo conosce tutte le debolezze dell’economia russa. La guerra può essere fermata, ma solo attraverso la necessaria pressione sulla Russia. Putin deve essere costretto a pensare non a lanciare missili, ma a porre fine alla guerra".

Oggi, Ucraina e Russia hanno eseguito la terza parte del reciproco scambio di mille prigionieri concordato in Turchia. Tra i militari ucraini rilasciati ci sono soldati semplici e sergenti della Marina, dell'Aeronautica, delle Forze d'assalto aeree e delle Forze di difesa territoriale, nonché personale della Guardia nazionale, del Servizio di guardia di frontiera dello Stato e del Servizio speciale dei trasporti dello Stato, tra cui 70 difensori di Mariupol.