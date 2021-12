Ai premi assegnati dai critici di Los Angeles, appartenenti alla prestigiosa Los Angeles Film Critics Association (LAFCA), l'apprezzato film giapponese Drive My Car ha vinto nella categoria Miglior film oltre che in quella per il Miglior Script. E’ la terza volta negli ultimi anni che il premio per la miglior pellicola viene assegnato ad un film non in lingua inglese, come è accaduto in passato per Parasite (4 Oscar) e Roma (3 Oscar).

Tra i vincitori Il potere del cane tra cui Miglior Regia, Penelope Cruz eletta Miglior Attrice per Madres Paralelas di Pedro Almodovar, Vincent Lindon premiato come Miglior Attore non protagonista per Titane e il pluripremiato documentario Summer of Soul.