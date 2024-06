Herbalife, azienda globale nel settore del benessere che persegue l’obiettivo di aiutare le persone a condurre una vita sana e attiva, sarà nuovamente al fianco dei Master come Title Sponsor del Campionato Italiano Estivo di Riccione, in programma da giovedì 20 giugno.

Gli atleti gareggeranno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione per tre avvincenti settimane di eventi sportivi nelle discipline di tuffi, nuoto e nuoto artistico. Herbalife sarà a fianco dei più promettenti master italiani delle tre discipline perviste dalla Kermesse sportiva della Riviera che prevede:

Dal 20 al 23 Giugno, Campionati Italiani Master Tuffi Herbalife

Dal 25 al 30 giugno, Campionati Italiani Estivi Master Nuoto Herbalife

Dal 5 al 7 luglio, Campionati Italiani Estivi Master di Nuoto Artistico Herbalife

Tre eventi uniti dalla passione e dalla tenacia dei più eccellenti nuotatori italiani che si sfideranno durante le competizioni a Riccione e che, proprio in queste occasioni, saranno selezionati per rappresentare l’Italia nelle più importanti gare sportive internazionali.

Dal 2011 Herbalife collabora con la FIN (Federazione Italiana Nuoto), come Fornitore Ufficiale delle squadre nazionali di Nuoto delle diverse categorie, dal Nuoto Artistico e Tuffi, al Nuoto di Fondo, Pallanuoto e Nuoto di Salvamento. Una partnership che conferma il legame tra Herbalife e il mondo dello sport. L’azienda da oltre 40 anni infatti è impegnata sia nella ricerca e sviluppo di prodotti scientificamente sviluppati per la corretta integrazione, sia nella sponsorizzazione di atleti, squadre ed eventi sportivi in tutto il mondo.

La gamma Herbalife H24 comprende prodotti che supportano gli allenamenti, favoriscono il mantenimento della massa muscolare e aiutano il recupero post-allenamento. Gli atleti professionisti di tutto il mondo possono utilizzare i prodotti H24 sapendo che tutta la gamma è certificata Informed-Sports, a garanzia che non contengono sostanze vietate (come previsto dal programma di screening antidoping Informed-Sports).