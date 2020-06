Dopo la qualificazione della Juventus alla finale di Coppa Italia, tocca a Napoli e Inter giocarsi l'altro posto utile per la finale di Roma.

Le due formazioni sono al rientro in campo e possono regalarsi una splendida partita, anche se sugli spalti del San Paolo non ci saranno tifosi perché, al tempo della Covid, la gara si giocherà a "porte chiuse". Orario d'inizio, ore 21.

Dopo la gara d'andata vinta dai partenopei per 0:1, la squadra di Gattuso ha ottime possibilità di accedere alla finalissima. L'inter proverà a giocare una gara d'attacco e potrebbe anche sorprendere.

In Coppa Italia, il Napoli ha vinto solo 3 gare delle 12 disputate contro l’Inter, ma va aggiunto che i 3 successi partenopei sono arrivati tutti nelle 4 sfide più recenti. Inoltre, è in equilibrio il bilancio dei confronti nelle 7 sfide sfide che si sono disputate al San Paolo, con 2 successi per parte e 3 pareggi.

Inoltre, va aggiunto anche che in passato quando il Napoli ha vinto la semifinale di andata in trasferta, ha sempre poi passato il turno: nel 1987 contro il Cagliari e nel 1989 contro il Pisa. Per di più, quando l’Inter ha perso la semifinale di andata di Coppa Italia in casa, è sempre stata poi eliminata: nel 1985 contro il Milan e nel 1999 contro il Parma.