Avviato nella giornata odierna il servizio di balneazione assistita, in spiaggia libera, per soggetti diversamente abili non deambulanti. Due le aree individuate: la piazzetta ex Cupole e lo spazio adiacente la “Gobba del Cammello”.

Stamattina il Sindaco Pippo Midili assieme agli Assessori Pasquale Impellizzeri e Santi Romagnolo ed al funzionario dei servizi sociali Santoro ha concretamente “inaugurato” l’iniziativa presenziando nelle due aree attrezzate con due stalli per il parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, una pedana, che collega il parcheggio auto fino alla battigia e una sedia job per il trasporto dei disabili richiedenti la prestazione.

Nelle due postazioni operano un bagnino, un assistente alla balneazione, un ausiliario per accompagnare il disabile direttamente in acqua. «É dovere civico e morale di un amministratore lavorare per rendere sempre più accessibile il proprio territorio alle persone con disabilità, residenti e turisti – ha detto Midili ­–.

Sin dall’insediamento abbiamo ribadito l’impegno a promuovere un turismo inclusivo e consentire a tutti di poter godere della bellezza del nostro mare e di usufruire di servizi adeguati. Naturalmente questa è una prima tappa di un percorso impegnativo e articolato che ci spinge ad andare avanti con un ulteriore impegno e senso di responsabilità e il prossimo step sarà quello di aumentare già dal prossimo anno le postazioni sulla nostra riviera”.