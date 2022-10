Inaugurato un campetto polivalente e un’area fitness outdoor che implementano le opportunità per I ragazzi. La soddisfazione della ds Alessia Guccione e il saluto del sindaco prof. Antonio Pitruzzella.

Inaugurazione gioiosa e partecipata all’SG Bosco di Campobello. Anche la giornata di venerdì 21 ottobre è sembrata in linea con l’atmosfera luminosa e positiva della manifestazione. La Dirigente Alessia Guccione è raggiante:

“Una manifestazione che vuole essere l’occasione per augurarci un anno davvero speciale e finalmente aperto al territorio e alle attività”.

E la soddisfazione della Dirigente ha ben ragione di essere evidenziata poiché la scuola viene arricchita da un campetto polivalente in erba sintetica realizzato secondo i crismi di un utilizzo professionale e un’area fitness che offrono nuove opportunità ai ragazzi. “Siamo molto contenti di presentare alla città e al territorio una scuola molto attiva che quest’anno ha in cantiere una serie di iniziative molto stimolanti”.

La scuola infatti ha già in corso progetti PON molto partecipati che vedono i ragazzi fermarsi a scuola dopo il consueto orario, pranzare insieme e seguire diversi percorsi.

“Inizia quest’anno anche il progetto ERASMUS+ che ci vede accreditati come scuola polo e che darà ai nostri ragazzi l’opportunità di andare all’estero e arricchire il proprio bagaglio di esperienze” ma il fiume in piena della Dirigente Alessia Guccione continua con la presentazione di altre attività svolte in sinergia con il territorio che impegneranno docenti e ragazzi in incontro con l’autore, screening sanitari gratuiti per i ragazzi ed altre attività in cantiere.

“Per tutto questo devo ringraziare il mio staff la DSGA Maria Comparato e tutti i docenti dei tre ordini che rispondono sempre con positività a tutte le attività proposte”.

Il sindaco Antonio Pitruzzella, presente assieme all’assessore Calogero Patti, ha salutato ragazzi e personale scolastico: “Da docente quale sono felice di essere presente a questa inaugurazione. La nostra amministrazione cercherà di essere vicina alle esigenze del mondo della scuola. Abbiamo già attivato un tavolo tecnico con le scuole del territorio per cercare una immediata ed efficace gestione delle emergenze e per dare una progettualità alle nostre azioni”.