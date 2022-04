Etoile Club & Lounge, a Cassinetta di Lugagnana (MI), ogni sabato propone grandi eventi tra house, trap e dance music ospitando artisti come Cristian Marchi ed Emis Killa oppure party come reggaeton Mamacita oppure ancora personaggi come Alex Belli...



Ma che succede ogni venerdì notte? All'Etoile Club & Lounge, appena rinnovato in tutto ciò che conta in una disco (impianto audio, impianto luci e design) ogni venerdì va scena il latin party Latin Code Night, con Matteo Polito in console e un'animazione decisamente scatenata. Il sound è scatenato come mette insieme salsa, bachata e kizomba.



In particolare, venerdì 8 aprile, dalle 22:15 𝗬𝗮𝗺𝗶 & 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗮 presentano il loro stage di fusion 𝑲𝒊𝒛𝒐𝒎𝒃𝒂: una miscela italo-francesce davvero scoppiettante. A seguire per Livello Open una bella novità, 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲 𝘆 𝗩𝗲𝗿𝗼, con il loro nuovo 𝗦𝗵𝗼𝘄. Come dicevamo il console c'è resident dj, che mixa in modo originale e coinvolgente kizomba, salsa e bachata. E sul palco di Etoile Club, a Cassinetta di Lugagnana (MI), un'animazione che sa sempre come coinvolgere il pubblico.



Etoile Club & Lounge

Viale Lombardia 16 - Cassinetta di Lugagnano (MI)

Info & Reservations: 346.8507337

https://www.instagram.com/etoile.club/

Super Green Pass Obbligatorio



Un recente post su Instagram di Etoile Club

https://www.instagram.com/p/Cb76wCINLn4/