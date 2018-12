Si giocherà il 16 gennaio a Jeddah la finale di Supercoppa tra Juventus e Milan

L'incontro di calcio tra Juventus e Milan per l'assegnazione della Supercoppa Italiana 2018/2019 si disputerà il 16 gennaio 2019 al "King Abdullah Sports City Stadium" di Jeddah, in Arabia Saudita, alle ore 20:30 locali, quando in Italia saranno le 18:30.

Nel comunicato ufficiale che annuncia l'evento sono anche riportate le modalità di svolgimento.

Al termine dei 90 minuti regolamentari, se il risultato sarà in parità, si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore.

Inoltre, in relazione alle sostituzioni, verrà applicata la regola della sostituzione aggiuntiva, oltre alle tre consentite, in caso di disputa dei tempi supplementari.

Pertanto, se sono state effettuate meno di tre sostituzioni durante i tempi regolamentari, una squadra potrà effettuare fino a quattro sostituzioni totali se la gara proseguirà con i tempi supplementari.

Ogni società dovrà indicare nella lista di gara da consegnare all'arbitro un massimo di 23 calciatori, dei quali 11 inizieranno la gara e i rimanenti saranno designati quali riserve.

I numeri sulle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati nelle liste consegnate all'arbitro.