Mercoledì 3 agosto a Torino in Piazza Castello angolo via Garibaldi dalle ore 17,30 alle ore 22,00 e Farmadonna parafarmacia via Capellina, 6 angolo via Pacinotti dalle ore 17,00 alle ore 19,30 continua a Torino la raccolta firme del partito VITA già iniziata oggi martedì 2 agosto.

Silvia P – Domani mercoledì 3 agosto il partito VITA continua a Torino la raccolta firme già avviata oggi martedì 2 agosto. VITA è il partito fondato dall’ onorevole Sara Cunial, Davide Barillari, Paolo Sensini, Luca Teodori, Edoardo Polacco, Maurizio Martucci; tra i candidati Stefano Montanari ed Antonietta Gatti.

La raccolta firme avrà luogo in Piazza Castello angolo via Garibaldi dalle ore 17,30 alle ore 22,00 e Farmadonna parafarmacia via Capellina, 6 angolo via Pacinotti dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

La lista VITA è nata per costruire una nuova comunità sociale e politica di esseri umani coscienti e consapevoli.

Il programma si articola in dieci punti: