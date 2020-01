Con Sport Coaching si intende il Life Coaching applicato all’ambito sportivo, che consente di migliorare la motivazione, la performance e la gestione di ogni tipo di allenamento (amatoriale/ per passione e/o agonistico) tanto nelle discipline individuali quanto in quelle di squadra.

Il Life Coach, in collaborazione con gli allenatori di palestre e di centri sportivi, può aiutare a raggiungere performance eccellenti grazie al potere di veri e propri allenamenti mentali quali tecniche e strategie personalizzate e “cucite addosso” alla/e persona/e, sulla base delle esigenze individuali.

La maggior parte delle persone che praticano sport lo fanno per passione e per migliorare il proprio aspetto fisico, ignorando il potere che lo sport ha sul loro benessere psichico.

Per queste ragioni, lo Sport Coaching è rivolto a tutte quelle persone che si allenano e che desiderano trarre benefici fisici e psicologici dai loro sforzi.

L’attività sportiva/ fisica contribuisce a mantenerci in buona salute e a prevenire diverse malattie. Praticare sport regolarmente, però, è anche un modo per risvegliare la mente, prendere decisioni e raggiungere il benessere emotivo. I benefici psicologici dell’attività fisica, infatti, sono numerosi.

Ci siamo abituati a pensare che la mente e il corpo siano due realtà diverse che non hanno nulla a che vedere tra loro. Non è così. Il corpo e la mente si modellano reciprocamente, lavorano insieme, non separatamente. Di fatto il loro corretto funzionamento è importante per la nostra salute.

I ricercatori hanno scoperto che, indipendentemente dall’età o dalle condizioni fisiche, l’attività fisica offre meravigliosi effetti per quanto riguarda le capacità di apprendimento e il benessere emotivo. Molti problemi emotivi si possono gestire e risolvere meglio con lo sport e l’attività fisica.





Quali sono i benefici psicologici dell’attività fisica?



1. Aumentare l’autostima: prendersi cura del corpo e riconoscere i limiti della resistenza fisica aumenta la percezione positiva che una persona ha di sé.

Subito dopo un corso di spinning, aereobica o più semplicemente una corsa, si prova una sensazione simile al successo che può migliorare o aumentar, inevitabilmente, l’opinione positiva di sé. Lo sport migliora l’aspetto fisico in un tempo relativamente breve. La pelle si rivitalizza, il corpo si tonifica e questo fa sentire più attraenti.

2. Attivare la chimica della felicità: uno degli effetti della attività fisica sul cervello è la produzione di endorfine, ovvero le sostanze chimiche che agiscono da neurotrasmettitori, con la funzione di ridurre il dolore fisico e di generare una sensazione di benessere.

3. Ridurre lo stress e l’ansia: per diminuire la tensione muscolare incidendo sui livelli di stress e riducendo gli stati d’allerta e d’ansia. Praticare sport a qualsiasi livello contribuisce al riassorbimento del cortisolo, conosciuto anche come l’ormone dello stress. In caso di paura, ansia e angoscia la quantità di cortisolo nell’organismo è significativa. Durante l’esercizio fisico, l’organismo lo assimila e lo stress diminuisce.

4. Proteggersi contro il deterioramento cognitivo: con l’aumento del di varie sostanze chimiche nel cervello è possibile evitare la degenerazione di alcuni neuroni dell’ippocampo, contribuendo a garantire il corretto funzionamento del cervello, soprattutto in fase più adulta e con l’insorgere di possibili malattie come per esempio l’Alzheimer etc.

5. Facilitare il controllo delle dipendenze: l’attività fisica è spesso utilizzata per chi si appresta a “lavorare” sulla gestione di alcune dipendenze più o meno gravi e favorisce la disintossicazione, come per esempio lo smettere di fumare o abusare di cibi e bevande. Oltre ad aiutare a recuperare la capacità polmonare, contribuisce a ridurre gli effetti collaterali dell’astinenza.



Il Life Coach e gli allenatori sportivi collaborano per un obiettivo comune che è quello di fare stare bene ed in forma le persone raggiungendo alti livelli relativi alle tecniche sportive, agli allenamenti fisici e mentali. Si tratta di aspetti complementari, non sostitutivi l’uno dell’altro.



Facebook: Francesco Rappoccio Consulente del benessere