Omar Daffe e il calcio che cambia: dalla Serie A al campo della dignità.

La storia di Omar Daffe, ex calciatore senegalese, è una di quelle che vanno raccontate senza retorica, perché parla chiaro: il calcio può ancora essere un luogo di riscatto e rispetto. Il suo sogno era quello di giocare in Serie A. Non ci è arrivato con i gol, ma oggi gioca una partita ancora più importante, da una postazione decisiva: lavora all’Ufficio Antirazzismo della Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

Ci è arrivato non grazie a compromessi, ma al contrario, grazie a un atto di rottura. Durante una partita, stanco dei soliti cori razzisti, Omar ha fatto quello che molti non osano: ha lasciato il campo. Non ha accettato più l’umiliazione gratuita. La sua squadra non lo ha abbandonato, ha fatto quadrato. Quel gesto è stato una liberazione. Una linea netta tra il silenzio complice e la dignità.

Oggi, Omar Daffe è la prova vivente che il calcio non deve rassegnarsi a essere lo specchio di una società malata. Può invece diventare il suo correttivo, se le persone dentro il sistema decidono di cambiare le regole del gioco.

Un segnale chiaro arriva anche dalla FIGC e dalla sua Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, guidata da Giovanni Sacripante. Qui non si rincorre il risultato, ma si costruisce un ambiente umano in cui ogni giocatore è prima di tutto una persona. I campi diventano luoghi di felicità concreta, dove i sorrisi contano più delle statistiche e gli abbracci tra genitori e figli valgono più di qualsiasi trofeo.

C’è un altro calcio che cresce. Non fa rumore, non finisce nei titoloni, ma lavora ogni giorno per essere inclusivo, giusto, autentico. E la storia di Omar Daffe ne è una bandiera: chi ha il coraggio di uscire dal campo per rispetto di sé stesso, finisce per rientrarci dalla porta principale — quella del cambiamento.



Fonte: Vatican News