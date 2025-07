"Vai per sistemare una cosa e se ne ‘rompe’ un’altra." Quante volte curiamo la depressione o la pressione alta con farmaci essenziali, solo per ritrovarci con un problema inatteso: la Disfunzione Erettile (DE)? Un vero e proprio dilemma, perché il "rimedio" può diventare, a sua volta, causa di nuova frustrazione.

Il celebre Viagra ha rivoluzionato il trattamento della DE, ma non è una soluzione per tutti. Anzi, può essere pericolosissimo se assunto con leggerezza, specialmente in combinazione con farmaci per il cuore o molti antipertensivi. Il rischio di un collasso è reale e documentato.

Allora, che si fa quando il “Viagra” non è un’opzione sicura?

Forse la risposta arriva dalla natura. Lo Zafferano, una spezia antica e preziosa, sta riaccendendo l'interesse scientifico. Non parliamo di quello che usi in cucina, ma di estratti concentrati. Studi preliminari mostrano un potenziale promettente per la DE indotta da antidepressivi, agendo su umore e flusso sanguigno.

