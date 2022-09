Agosto è già un ricordo, ma gli artisti di Circo Nero Italia continuano a far scatenare l'Italia con party diversi accomunati dalla qualità e dall'innovazione degli show: il 10 presente il collettivo coordinato da Duccio Cantini regala emozioni ad un Private Party a Viareggio. L'11 il party Classic prende vita al Totò a Pois a Marina di Pisa.

Il 17 settembre invece Circo Nero Italia porta Circo Revolution al #Costez di Telgate (BG) mentre a Potenza Picena prende vita lo show Classic. Martedì 20 settembre, invece, ecco un'altra data, con Jungle Circo Nero, a Napoli, per un Private Party tutto da vivere...

Circo Nero Italia porta creatività, estro, arte e stranezze d'ogni tipo in una festa dedicata anche a chi spesso durante i consueti party in discoteca... si annoiava. Durante i diversi eventi firmati Circo Nero Italia è davvero difficile farlo.

Riassumendo, i performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, in questa calda estate 2022 sono decisamente scatenati. Soprattutto ad agosto. Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia... e non solo. Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

"Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice", racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. "E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi... siano essi interiori, inferiori o superiori."



