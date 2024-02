Ricapitolando...

A Firenze muoiono cinque operai su un cantiere dell'Esselunga, aumentando così il numero già alto di vittime sul lavoro in questo inizio di 2024. Che cosa dice il governo, tramite il ministro della Giustizia Nordio?

Che stavolta è contrario all'introduzione di un reato di omicidio sul lavoro, perché abbiamo l'esperienza dell'omicidio stradale: è stata aumentata a dismisura la pena per gli incidenti stradali, ma non sono affatto diminuiti, anzi sono aumentati. Finora, questo governo non ha fatto altro che aumentare multe, pene e inventarsi nuovi reati per bagatelle qualunque. Per i morti sul lavoro, invece...

L'Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico, secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale. Praticamente è un'emergenza che non possiamo più ignorare e che dovrebbe essere considerata alla stregua di un disastro ecologico.

Per il Governo di Giorgia Meloni l'inquinamento atmosferico è ideologismo ambientale. Però le morti attribuibili all'inquinamento atmosferico hanno anche un costo economico con stime che arrivano fino ad oltre 2 miliardi di euro di costi sanitari sostenuti dall’Italia ogni anno.

Ma in questo caso chi manifesta per far presente il problema, anche appiccicando dei fogli sul vetro di un quadro (con un danno pari all'acquisto/utilizzo di uno spray e di uno straccio) viene multato di decine di migliaia di euro e rischia anni di galera.

E a proposito di salute, i finanziamenti alla sanità "concessi da Meloni sono talmente consistenti, che chiunque ne abbia avuto esperienza si è visto costretto a fare la fila ai laboratori "privati" per farsi delle analisi senza dover attendere mesi, ovviamente pagando il doppio, il triplo, il quadruplo, ecc. la prestazione richiesta.

E allora in questo quadro idilliaco dell'Italia governata da Meloni come non esaltarci alla notizia che la Commissione difesa della Camera ha sì all'acquisto di 132 carri armati Leopard (dalla Germania!) e di 140 piattaforme corazzate per una valore di 8,2 miliardi di euro?

Una decisione intelligente e utilissima che non risolve però, neppure lontanamente, i problemi sopra accennati... che sono solo una parte di quelli che gravano sull'Italia.