La scultura nell'architettura Romana

La scultura sugli edifici romani poteva essere puramente decorativa o avere uno scopo più politico, per esempio, sugli archi trionfali (che più spesso celebravano le vittorie militari) la scultura architettonica catturava in dettaglio eventi chiave della campagna che rafforzavano il messaggio che l'imperatore era vittorioso e civilizzatore agente attraverso il mondo conosciuto.

Un tipico esempio è l'Arco di Costantino a Roma (315 dC) che mostra anche "barbari" sconfitti e resi schiavi per rammentare il messaggio della superiorità di Roma. Allo stesso modo, su colonne come la Colonna di Traiano (circa 113 dC), la scultura poteva mostrare all'imperatore un buon leader - meticolosamente preparato, militarmente innovativo e opportunamente ispirato alle sue truppe. Un simile ritratto di persone reali e figure storiche specifiche nella scultura architettonica è in netto contrasto con la scultura greca, dove le grandi vittorie militari venivano solitamente presentate in metafora usando figure della mitologia greca come amazzoni e centauri come nel Partenone.

Gli altari potevano anche essere usati per presentare individui importanti in una luce favorevole, forse il primo di questi è l'altare di Domizio Enobarbo da Roma (verso il 100 aC) che può raffigurare l'oratore Marco Antonio. L'altare più famoso di tutti è l'Ara Pacis di Augusto (completato nel 9 aC) a Roma, un enorme blocco di muratura che raffigura spettatori e partecipanti a una processione religiosa.

A differenza della successiva scultura ufficiale, la rappresentazione dell'imperatore è sottovalutata, ma ciò che rende significativo il monumento è il rendering delle figure in uno stato di azione. Sembra che siano stati catturati in un singolo momento come in una fotografia, un bambino tira su una toga, la sorella di Augusto dice a due chiacchieroni di tacere e così via.



