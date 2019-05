Aboutmeemo “We all spin around” è il nuovo singolo del cantautore che anticipa l’uscita di un ep a marzo 2019

Il brano ha come leit-motiv il concetto di desiderio irrisolto reso in musica da un alternative-rock intenso ed energico.

We all spin around descrive come spesso nella vita si gira intorno ad una meta senza mai raggiungerla, almeno in apparenza. In alcune situazioni si inizia da un punto per andare lontani, cercando quello che siamo destinati ad essere/fare, mentre ci accorgiamo che quello che si è lasciato alle spalle potrebbe in fondo essere quello che stiamo cercando per davvero. Ma ce' bisogno del travaglio del percorso per rendersene conto.

«Alcune volte ancora siamo così concentrati nell’andare avanti che ci perdiamo la cose più importanti. La chiave di tutto è l’amore…"Love that you owe it's the pain that you carry, love that you hold it's the pain that you carry". L’amore che trattieni è il dolore che ti porti. Faccio un invito a non perdere di vista il fatto per cui la soluzione ai nostri malesseri e alle nostre ricerche sta nella semplicità dell’amare e del’ poterlo esprimere». AboutMeemo





Aboutmeemo è il progetto solista di Mimmo Ripa, autore formiano (LT) che vive in Irlanda.

"Aboutmeemo" è una parola formata da due parole, about e meemo. “Meemo” richiama la pronuncia anglosassone del nome di battesimo dell’artista. "About" fa riferimento allo sguardo in soggettiva nei confronti della sua vita personale, delle sue esperienze e dei suoi punti di vista. «Forse un atto di arroganza, o forse un atto di coraggio nell’ espormi così tanto inside out» – racconta Aboutmeemo.

Autoproduzione

BIO

Mimmo Ripa, in arte "Aboutmeemo", è un bassista autodidatta, chitarrista e compositore di canzoni.

Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 14 anni. Ha suonato con le band punk del '77: “Gioventù Bruciata” (in italiano per "Wasted Youth"), "Blood 77”, “Nulla tace” (italiano per "Nothing is silent"), e la band americana dei grunge “Bleeding Scar”. Allo stato attuale, quest'ultimo progetto è quello che lo ha influenzato di più.

Per Mimmo, la chitarra è una sorta di strumento magico grazie al quale è in grado di creare mondi dove può liberamente esprimersi attraverso la musica. Il canto è arrivato più tardi, come esigenza di integrare la musica che ha fatto: "Non so cantare altro che le mie canzoni, perché sono parte di me, posso dirlo alla mia anima". Fra le ultime esperienze musicali risalta la collaborazione, in veste di chitarrista, con la irish band "Sean Daly and The Shams" con la quale ha potuto suonare in America e Irlanda.

Dalla natia Italia all'Irlanda, Mimmo ha intrapreso un personale viaggio verso la libertà. Ascoltare la sua musica è come camminare sulle sue orme.

A marzo è prevista l'uscita dell’EP "Set in Wood ". Una collezione di 4 canzoni e uno strumentale dove, a differenza del vecchio album in studio, è caratterizzante la scelta della chitarra acustica come principale filo comune tra le canzoni. Dalla natia Italia all'Irlanda, Mimmo ha intrapreso un personale viaggio verso la libertà. Ascoltare la sua musica è come camminare sulle sue orme.

Contatti e social

FB: www.facebook.com/AboutMeemo/

Spotify: open.spotify.com/artist/1CDWDB60qOCXTZsma7JzNV