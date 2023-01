I Consiglieri comunali Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano hanno presentato una mozione al Presidente del Consiglio comunale Alessandro Oliva, con la quale invitano l’Amministrazione comunale​ a non adottare alcun provvedimento di rinuncia al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i tributi comunali.

Gli esponenti della minoranza richiamano la recente legge di bilancio, che prevede misure finanziarie ed economiche a favore ed a sostegno alle famiglie ed in particolare la norma disponente di cancellare in modo automatico soltanto gli interessi e le sanzioni sul mancato pagamento delle cartelle, lasciando agli enti locali la possibilità di rinunciare alla riscossione del capitale (comma 229), cioè all’importo vero e proprio delle tasse e delle multe.

“Il provvedimento, contenuto nell’articolo 46 della nuova Legge di Bilancio 2023 – scrivono i Consiglieri - riguarda anche le cartelle esattoriali fino a 1.000 euro emesse fra l’1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. In questa categoria vi rientrano anche gli utenti, che hanno maturato cartelle esattoriali in seguito a multe non pagate e lo stralcio definitivo delle suddette cartelle nel periodo 2000­2015. Considerato che la decisione finale sullo stralcio delle cartelle relative a multe e tasse spetterà ai Comuni e si potrà attivare a partire dal 31 marzo 2023, è opportuno che l’Amministrazione non adotti alcun provvedimento di rinuncia al saldo e stralcio delle cartelle che riguardano questo periodo”.​