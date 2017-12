Made Club Como: 29/12 It's Show Time, 31/12 Capodanno Sul Lago e tre eventi già programmati per gennaio 2018

A fine dicembre 2017 gli eventi che fanno scatenare sono due: il 29 dicembre va in scena l'evento It's Show Time. E' l'occasione giusta per aspettare Capodanno 2017 nel modo giusto, ovvero con stile e in mezzo agli amici. A cena prende vita l'evento Cenando & Ballando, dopo cena si continua a ballare con Cucky (dj) ed Icio (voce), una coppia super scatenata.

E che succede per Capodanno 2018. Il club propone un evento tutto da vivere a chi ha voglia di passare l'ultima notte dell'anno con gli amici, scatenandosi già a cena e poi sul dancefloor con il party Cenando & Ballando. In console ci sono come il 29/12 Icio e Cucky. Insieme faranno ballare e cantare chiunque: a cena proporranno la migliore musica italiana di tutti i tempi, più tardi il sound sarà decisamente internazionale ma altrettanto coinvolgente.

Detto in due parole molto efficaci: greatest hits & happy music.

Le formule per partecipare ad un evento già molto atteso sono molte: chi lo desidera può vivere il Grand Cenone di Capodanno con formula All Inclusive e ballare poi fino al mattino (€ 90,00, prenotazione obbligatoria). Chi desidera arrivare dopo cena e vivere il momento del brindisi al Made può farlo (€ 30.00, con spumante e un drink). C'è anche la possibilità di accedere al locale dopo mezzanotte (€ 20.00 con un drink).

Made Club ha poi pensato a chi vuol rilassarsi completamente oppure passare, oltre alla notte di Capodanno, qualche giorno di vacanza sul Lago di Como. Insieme allo staff di Hotel Cruise ha creato Platinum, una vera vacanza all inclusive. Platinum costa 150,00 euro a persona e aggiunge al Gran Cenone con party al Made Club una notte in camera doppia all'Hotel Cruise. Sono incluse anche una bottiglia di spumante in camera, colazione a buffet dalle 7 e 30 alle 11.30, la possibilità di tenere la camera fino alle 14.00 dell'1 gennaio 2017, parcheggio, wi-fi gratuito e navetta A/R tra Made e Hotel Cruise (in orari prestabiliti, su prenotazione). Chi lo desidera può aggiungere una notte extra a quella del 31 dicembre, godendosi Como ed il Lago anche la notte del 30 dicembre 2016 oppure quella dell'1 gennaio 2017 con uno sconto del 15%. Per prenotare Platinum si contatta direttamente Hotel Cruise.

Già programmati 3 eventi per gennaio 2018: Il 5/1/18 il party è Aspettando la Befana, Il 13/1 c'è un party chiamato Capodanno Russo. Infine il 27/1 la festa è: Lazza & Amil Leonardo Live Show.

Evento Facebook Capodanno 2018

https://www.facebook.com/events/2006675319617594/

Made Club Como

Via S. Abbondio, 7 - Como (Italia)

https://www.facebook.com/madetobeclub/

+39 031 268356 +3938008071 +39 338 7092147

info@madeclubcomo.com www.madeclubcomo.com

Hotel Cruise - Lago di Como

Via Giosuè Carducci, 3 - 22070 Montano Lucino (Como) - Italy

+39 031478301 www.hotelcruise.it/