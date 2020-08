Nel "Decreto Agosto", approvato dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, è prevista anche la proroga della concessione del Superenalotto a Sisal.

Per la precisione, la decisione del Governo è relativa al rinvio del cambiamento tra la vecchia e la nuova concessione, visto che Sisal già nel luglio 2019 si è riaggiudicata la concessione fino al 2028.

FIT e STS adesso chiedono al Governo garanzie per le ricevitorie: “La tutela del concessionario non si traduca in una beffa per i ricevitori”.

Infatti, con il mantenimento delle regole della precedente concessione, le nuove norme e i conseguenti minori costi per i concessionari slitteranno alla primavera del prossimo anno.