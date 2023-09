Il nuovo singolo della talentuosa artista sui principali stores digitali e nelle radio italiane.

Esce “Giri di Parole” il nuovo singolo della cantante MariaN sui principali stores digitali e dal 23 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Il brano racconta, attraverso il punto di vista della ragazza, una storia d’amore tossica. Lei ricorda di essere stata ingenua nell’aver dato fiducia ad una persona che le ha fatto perdere tanto tempo, impedendo al loro legame di crescere (“non ci siamo mossi mai”) e di diventare più profondo. Si descrive come una giovane donna impulsiva (“per chi punta tutto e va”) che ha messo da parte tutto per buttarsi in questa relazione che poi si è rivelata dolorosa, piatta e priva di emozioni positive dato che lui continuava a ripetere gli stessi errori, giustificandoli con i soliti giri di parole ai quali non crederebbe più nessuno. Finalmente, dopo tanta sofferenza, si accorge di non volere accanto qualcuno che la faccia sentire profondamente vuota (“non ti farò più entrare”) e decide di allontanarsi in silenzio senza sprecare ulteriori parole. Ha compreso che non sentirà la mancanza di una persona che non è mai stata in grado di amarla veramente.

Storia dell’artista

Sono Roberta Mariani, in arte MariaN, nata a Vigevano il 14 ottobre del 1993. Sono sempre stata appassionata di musica ma non avevo possibilità di studiare, per questo ho iniziato a prendere lezioni solamente nel 2014 quando mi sono iscritta al corso di canto moderno presso “Una Città Per Cantare, la scuola di musica di RON” con sede a Vigevano. Nel 2015 ho partecipato in qualità di corista allo Spettacolo Lirico Teatrale “L’Elisir D’Amore” di Fabio Buonocore, insegnante conosciuto presso la scuola di RON. Dal 2016 al 2020 mi sono iscritta al corso di canto moderno presso l’Associazione Culturale e Ricreativa “After Life Music Dimension” di Vigevano e ho fatto parte del gruppo di musica d’insieme “The Shuffle Show” col quale ho potuto sperimentare l’approccio sul palcoscenico e numerose esibizioni live in pub, locali e presso la Casa Circondariali dei Piccolini. Ho inoltre cantato durante alcuni matrimoni con gli insegnanti dell’associazione.

Nel 2018 e nel 2019 ho preso parte, in qualità di cantante, agli spettacoli “Uomo” e “Sounds, I Suoni della Vita” di Kabuki Dance Project, progetto coreografico di danza contemporanea che si avvale della collaborazione di cantanti e musicisti. Dal 2021 ad oggi studio canto moderno presso “NAM Milano”, Scuola di Musica di Milano presso la quale ho avuto anche un primo approccio alle materie teoriche quali teoria e solfeggio, armonia, logopedia, pianoforte complementare (livello base) ecc.

Dal 2022 sono socia dell’Associazione Culturale di Musica Latino-americana “Caribe & Brazil” di Vigevano, presso la quale svolgo il ruolo di cantante e con la quale mi esibisco in locali, piazze, festival. Dal 2023 ho ricominciato (nel 2020 avevo già avuto il piacere di fare alcune lezioni private di canto con lei) a prendere lezioni private di canto da Elena Necchi, cantante e pianista (è stata allieva di Paola Folli) che vanta vent’anni di esperienza di musica live e che, nel 2019, è stata selezionata come corista per la tournée di J-Ax.

Il 9 giugno 2023 sono diventata la cantante solista della band “Hate & Love” con la quale proponiamo musica dance-pop dagli anni 70 ai giorni nostri e ci esibiamo in locali, piazze, festival, feste private. Sono stata socia della “Cooperativa Teatroincontro” di Vigevano: l’esperienza è iniziata con la partecipazione ad un campus gratuito di teatro realizzato dalla cooperativa, con la direzione artistica dei laboratori di Mimmo Sorrentino e la collaborazione di Angela Amalfitano, Serena Senigaglia, Alessandra Faiella, Giorgio Ganzerli. Successivamente al laboratorio ho preso parte, in qualità di attrice, ai seguenti spettacoli teatrali: “La storia di Carlo e Luigia”, nel 2011, “Urgenza d’amore” nel 2012, “Lo stato credibile” nel 2012, “Mercateatro” nel 2013, “L’indicibile” nel 2017 e “Dammi solo un minuto” nel 2018.

Ho collaborato con la “Cooperativa Teatroincontro” per la realizzazione di progetti di Teatro Sociale all’interno del Carcere di Vigevano, Casa Circondariali dei Piccolini, lavorando con le detenute del reparto di Alta Sicurezza. Nel 2020 ho conseguito la laurea triennale in “Comunicazione, Innovazione e Multimedialità” presso l’Università Degli Studi Di Pavia. Nel tempo libero, oltre ad ascoltare musica e ad imparare passi di coreografie moderne seguendo video online, mi piace fare trekking in campagna o in montagna. Stare in mezzo alla natura mi rilassa profondamente. Mi piace molto leggere e scrivere bozze di testi per canzoni o semplicemente pensieri ed emozioni provate. Ascoltare musica è di grande ispirazione per la stesura di tutto ciò. Adoro sorseggiare Tè e tisane, sia in estate che in inverno; mi fanno impazzire i dolci, il cioccolato in particolare, il sushi, la pizza!

Spotify: https://open.spotify.com/track/76VSwOFBCsuIzPMbgzfbXn

Instagram: https://www.instagram.com/roberta_m1993/

Facebook: https://www.facebook.com/19Roberta93

Simona Ubbiali: http://www.quellicomenoi.com/