Italiano lascia la Fiorentina e - pare - approderà al Bologna, Palladino - con il placet di Galliani - lascia il Monza - ed è già a Firenze per firmare il nuovo contratto che lo legherà per almeno due anni alla società viola, che stamani ha ufficializzato la conferma di Martinez Quarta per altri quattro anni.

I tifosi del Napoli sono in attesa che venga ufficializzato come nuovo allenatore Antonio Conte, quelli del Milan attendono l'annuncio di Fonseca e quelli della Juve stanno già festeggiando Thiago Motta, mentre già la stampa di settore cerca di accasare Allegri in una nuova squadra di Serie A, ad iniziare dalla Lazio dove, secondo alcuni, il neo allenatore Tudor sarebbe già in procinto di fare le valigie dopo che Lotito gli ha già venduto Kamada che andrà al Crystal Palace, uno dei giocatori su cui avrebbe voluto costruire la squadra per la prossima stagione.

Sarri e Pioli attendono un'occasione intrigante, Baroni lascia il Verona... all'estero, tra gli italiani, Maresca sostituisce Pochettino al Chealse e, tra gli italiani acquisiti (diciamo così) Mourinho prova a rifarsi un'immagine con i turchi del Fenerbahce. E non si può comunque non ricordare la recente ufficializzazione del nuovo tecnico del Bayern Monaco, che ha sostituito Thomas Tuchel con Vincent Kompany, ex manager del Burnley che a fine campionato ha detto addio alla Premier League, dopo esser retrocesso in Championship.

Insomma, è iniziato il calciomercato