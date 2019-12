Annunciate le nomination agli Annie Awards, i premi dedicati al cinema d'animazione, i cui verdetti spesso anticipano i risultati degli Oscar. Basti pensare che su 18 edizioni ben 13 volte il vincitore del premio come miglior film d'animazione ha vinto successivamente anche l'Oscar.

Quest'anno i film che hanno conquistato il maggior numero di candidature sono stati: Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle e Missing Link a quota 8. Seguiti a sorpresa con 7 candidature dal gioiellino targato Netflix, Klaus - I segreti del Natale. Completano la cinquina il quarto capitolo della saga di Toy Story e il 3° segmento della saga How to train your dragon entrambi con 6 nomination.