Nonostante i suoi 38 anni, per Franck Ribery non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo. Così, dopo aver atteso tutta l'estate, è riuscito a trovare un ingaggio anche per la prossima stagione in una squadra che gli consentirà di giocare almeno per un altro anno in Serie A, dopo che si è conclusa l'esperienza alla Fiorentina.

Dopo le molte voci ufficiose, è arrivata oggi la conferma, con tanto di presentazione allo Stadio Arechi, del suo approdo alla Salernitana, dove Ribery giocherà fino alla fine della stagione in corso, con la possibilità di estendere il contratto per un altro anno. Quanto dovrà pagare all'esterno francese la ex squadra di Lotito? 1,5 milioni di euro netti.

Un affare? Sarà il campo a dirlo. Al momento la squadra allenata da Castori non sembrava avere un senso. Adesso, con qualcuno che può riuscire a far arrivare dei palloni a Simy, la squadra comincia ad avere una logica. Inoltre, Ribery è un valore aggiunto anche in rapporto all'esperienza e ai suggerimenti che può offrire ai suoi nuovi compagni. Alla Fiorentina Vlahovic e Sottil lo possono testimoniare.

Crediti immagine: US Salernitana via Facebook