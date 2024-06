Coinvolgente, ritmo contagioso e identità territoriale: questi gli ingredienti dell'ultimo lavoro di Tiziana Serraino. La cantante e compositrice reggina ha concluso le riprese del videoclip per il suo nuovo singolo “Balla cu mia” lo scorso 26 maggio. Il brano, scritto e composto dalla stessa Serraino, è prodotto e arrangiato da Michael Logozzo e vede la partecipazione della band che accompagna l’artista nel suo attuale “VathiaTour”, in cui Serraino e il suo gruppo stanno portando la loro musica in giro per l'Italia.



Tra le sorprese del videoclip, spicca la partecipazione speciale di Giuseppe Garibaldi, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Garibaldi, originario di Santa Cristina d'Aspromonte, ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare, portando nel video la sua energia e il suo amore per la tarantella. Nei suoi profili social, Garibaldi ha condiviso post e storie direttamente dal set, mostrando la sua esuberanza mentre balla a ritmo della tradizionale danza calabrese.



L'ispirazione per “Balla cu mia” nasce dalla passione e dall'amore viscerale che Garibaldi, con la sua autenticità e solarità, ha trasmesso durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Durante una diretta serale, Garibaldi ha infatti coinvolto concorrenti e spettatori nella danza della tarantella, facendo riscoprire a molti le radici culturali calabresi.



Un altro elemento che ha influenzato la creatività della cantautrice è stata la love story tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, nata all'interno della casa del Grande Fratello. Questa storia d'amore, definita dalla stessa Serraino come "sensuale e romantica", ha aggiunto un tocco di emozione al brano.



Il singolo, descritto come allegro, conviviale, esilarante e "tarantelloso", con richiami al sound vintage romantico, sarà disponibile nei prossimi giorni su tutti i digital stores. I fan di Serraino e Garibaldi sono in trepidante attesa di vedere il risultato di questa collaborazione unica, che promette di celebrare le tradizioni e l'energia della Calabria attraverso la musica e la danza.