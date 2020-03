L’Europa in quarantena a causa del coronavirus potrebbe rischiare la pazzia, ma fortunatamente è arrivata in suo soccorso la più grande piattaforma di video hard al mondo: Pornhub.

Dopo il mese gratuito all’abbonamento Premium agli italiani in quarantena, si è deciso di estendere l’omaggio anche a francesi e spagnoli dopo l’applicazione dello stato di quarantena da parte dei rispettivi Governi.

Curiosamente anche i cittadini britannici hanno chiesto di essere inclusi nell'offerta.

Non solo mese gratuito ma anche beneficenza. Infatti, i profitti del mese di febbraio della piattaforma Modelhub (Canale secondario della stessa Pornhub) saranno devoluti all’ospedale San Raffaele di Milano.

Molte aziende in questo periodo di quarantena hanno deciso di andare incontro agli italiani rinchiusi in casa offrendo periodi gratuiti come ad esempio Sky che ha concesso fino al 3 aprile l’ampliamento dell’abbonamento a tutti i loro clienti o come le compagnie telefoniche o quotidiani come Focus 3 mesi di abbonamento gratuiti alle sue riviste digitali (Focus, Focus Storia e Focus Junior).