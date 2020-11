La digitalizzazione sarà sempre più forte nell'economia del futuro, per via di un processo che è stato accelerato dalla pandemia, ma che tale rimarrà anche dopo.

La tecnologia diventerà il fulcro dell'ambito produttivo. Proprio per questo si parla di “digital 4.0”.

Ad oggi, la quota di Pil connessa alla digitalizzazione (e-Gdp) è a una cifra. addirittura anche inferiore all’1%, soltanto Regno Unito, Cina, Corea del Sud e Giappone hanno quote di Pil digital-connect superiori al 10%.

Cosa puuò significar ciò? Che ci sono ampi margini di trasformazione dei modelli di business, che creano anche nuove opportunità di investimento in settori strategici come sanità, trasporti, industria... con IA, IoT e 5G come ulteriori vttori di questo processo.