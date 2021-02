Si è conclusa ieri la fase di candidatura delle aree proposte dai Comuni per l'adesione al Progetto Sport nei parchi. Il progetto, nato a novembre 2020 dalla collaborazione tra Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), è rivolto a tutti i Comuni Italiani con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le ASD/SSD del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti; promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle ASD/SSD offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di intervento:

Una prevede l'allestimento di nuove aree attrezzate e riqualificazione di quelle esistenti, in cofinanziamento con i Comuni.

L'atra prevede l'identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”.

Si è conclusa la fase di candidatura delle aree selezionate dai comuni per l'adesione al progetto, sia per la Linea di intervento 1 che per la Linea di intervento 2. La Commissione procederà alla valutazione delle singole proposte d'intervento risultate ammissibili e al termine della fase di valutazione la graduatoria sarà pubblicata sul sito di Sport e Salute.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di 1313 comuni che hanno inviato almeno una domanda per un totale di 1681 domande pervenute di cui 915 per la “linea di intervento 1” e 766 domande per la “linea di intervento 2”.

Le prime 5 Regioni in termini di numero di domande pervenute sono state, nell’ordine, la Puglia, il Veneto, la Toscana, la Sicilia e l’Emilia Romagna.

Un'apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e potrà richiedere, in fase di istruttoria, integrazioni documentali necessarie all'approvazione finale.

Al termine della fase di valutazione, l'elenco dei comuni ammessi sarà pubblicato sul sito di Sport e Salute.