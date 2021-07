Ci siamo imbattuti in un’artista indipendente di nome Krys K che l’artista multi-platino “Ne-Yo” ha recentemente condiviso sui suoi social! Ne-Yo l’ha intervistata e ha suonato la musica di Krys davanti a milioni di fan! L’abbiamo contattata per sapere di più su di lei e sulla sua musica.

Cosa ti ha spinto a diventare un’artista e come hai iniziato a fare musica?Mia madre ha detto che sono venuta qui cantando, quindi credo di aver sempre saputo che una sorta di abilità artistica era invidiabile nella mia vita. Sono cresciuta cantando in chiesa, ma all’inizio non volevo farlo professionalmente. Volevo essere una cardiologa pediatrica che avrebbe trovato la cura per la cardiomiopatia e il cuore ingrossato, ma Dio era tipo “Nah, piccola, l’ho capito. Tu canti questa canzone domenica. Questo, questo è quello che fai”. Quindi, ho cantato “Washed Away;” di Kirk Franklin and the Family ed era come se stessi fluttuando per tutto il tempo guardando me stessa cantare. È stato allora che ho capito cosa dovevo fare. Dopodiché, le opportunità si sono inondate.

Cosa ha ispirato la tua prima uscita dal tuo nuovo album “KISS”?Molte delle mie canzoni iniziano come poesie. Kiss si ispira all’esperienza di una delle mie ragazze e anche ad una poesia che ho scritto (intitolata “HER”) su una ex relazione che avevo prima del mio matrimonio.

Inoltre, non sei solo una tipica aspirante artista. In realtà hai studiato e sei andata a scuola per questo! Raccontaci un po’ del tuo background e della tua formazione musicale.Sono sempre stata una persona che trovava costantemente modi per educare me stessa. Ho ottenuto il mio BFA in scrittura creativa per l’intrattenimento dalla Full Sail University e un certificato di business musicale dal programma MRI della San Francisco State University. Credo nelle 5 p. Una preparazione adeguata previene prestazioni scadenti o, in altre parole, se rimani pronto non devi prepararti.

Alcuni dei tuoi posti preferiti in cui ti sei esibita?Beh, prima di tutto, sono una ragazza di chiesa, quindi amo cantare in chiesa, ma mi è davvero piaciuto esibirmi negli studi Pixar, al SF Jazz Fest e al Black Expo.

Recentemente sei stata intervistata dalla super star globale Ne-Yo in persona! Ha condiviso la tua musica e l’ha condivisa con i suoi fan su Instagram. Raccontaci di questo!Sono stata davvero fortunata a scorrere su IG (Instagram) un giorno in cui Neyo aveva pubblicato un annuncio che stava cercando un artista che fosse serio riguardo al suo viaggio musicale. Tutto ciò che ha chiesto è stato che artisti seri gli inviassero un messaggio diretto. Ho dubitato per un po’ ma poi ho premuto il pulsante di invio e per grazia di Dio ho ricevuto una sua risposta e abbiamo fatto una diretta su IG per quella canzone. È stato stupefacente. È una persona fenomenale.

Quale sarebbe la collaborazione dei tuoi sogni?È difficile per me, perché non sono sicura di poterne scegliere uno. Ci sono così tante leggende che sono passate e tante che sono ancora vive. Posso dare un top 7 ma non posso restringere il campo a uno. I miei sette in nessun ordine particolare sono Whitney Houston, Luther Vandross, En Vogue (con Dawn Robinson), Jill Scott, Alicia Keys, Missy Elliot e Bruno Mars.

Ci sono progetti imminenti a cui stai lavorando che vorresti condividere con i lettori?Attualmente sto lavorando a un album e a un libro di poesie per accompagnarlo.



