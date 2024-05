“Tutto all’aria” (UpMusic Studio) è il nuovo singolo della cantautrice siciliana Alìs Vandè, una canzone che si rivolge a tutti quei giovani adolescenti che non credono in se stessi e pensano che tutti gli altri siano migliori di loro.

“In forma epistolare – spiega lartista- l’Alìs adulta consiglia all’Alìs adolescente di non disperarsi se la vita presenta delle difficoltà, perché sono proprio queste che aiutano a crescere, di non pensare di essere inadeguata e non sottovalutarsi. Bisogna vivere la propria vita liberi dagli stereotipi e dal giudizio altrui”

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/6ENaBqFOS8nlFWHu5dMvb5

Biografia

Alice Cascio, in arte Alìs Vandè, nasce a Palermo il 3 Marzo 2000. Sin da piccola manifesta interesse per la musica e il teatro. Si iscrive al liceo musicale di Palermo, diplomandosi in canto lirico nel 2018. Durante quegli anni fa parte del coro dell'istituto che si esibisce in tutta la Sicilia. Successivamente entra in un coro storico di musica sacra il “Cum Iubilo”. Si laurea in discipline della musica (DAMS) presso l'Università degli studi di Palermo nel 2021. Negli stessi anni frequenta l'Accademia Spettacolo Italia di Roma di Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi ed ha l'opportunità di partecipare a giornate di formazione con svariati personaggi del mondo dello spettacolo tra i quali Giorgia, Luca Barbarossa, Gegè Telesforo ecc.

Si esibisce in vari locali di Roma e nel 2021 registra i cori per Laura Pausini e Mika per l'Eurovision Song Contest di Torino. Nel 2022 si aggiudica il secondo posto nella categoria inediti all'Eboli Festival.

Attualmente iscritta alla facoltà di Musicologia. Nel settembre del 2023 firma un contratto con Up Music Studio di Milano.

