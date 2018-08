Papa Francesco in Irlanda il 25 e 26 agosto per l'Incontro Mondiale delle Famiglie

Per ricordare il viaggio apostolico in Irlanda per l'Incontro Mondiale delle Famiglie che si terrà il 25 e 26 agosto a Dublino, papa Francesco ha inviato un nuovo messaggio via tweet dedicato alla famiglia

La #famiglia è icona di Dio: l’alleanza tra un uomo e una donna genera vita e comunione. — Papa Francesco (@Pontifex_it) August 24, 2018



L'Incontro Mondiale delle Famiglie - World Meeting of Families (WMOF) - è ufficialmente iniziato lo scorso 21 agosto con le campane delle 26 diocesi irlandesi che hanno suonato nello stesso momento per annunciare l'evento che è in svolgimento presso la Royal Dublin Society (RDS) di Dublino.

Le persone che partecipano ai dibattiti e alle tavole rotonde e si soffermano a visitare i molti stand che sono stati allestiti sono oltre 35mila, di cui ben 6mila i giovani, provenienti da 116 Paesi.

Non mancano neppure gli spazi riservati ai più piccoli, a cui è stata anche dedicata una mascotte, oltre ad una vasta area verde dove trascorrere momenti di pausa e relax.

A fianco dell’area verde, vi è un’arena con migliaia di posti a sedere davanti ad un grande altare - costruito per l’occasione - che richiama l'Amoris Laetitia e la Sacra Famiglia di Nazareth. In questo luogo, ogni pomeriggio viene celebrata la Messa dove sono sempre presenti migliaia di fedeli.

Centinaia di migliaia le persone previste alle celebrazioni cui parteciperà Papa Francesco questo fine settimana, a Dublino e Knock. L'Incontro Mondiale delle Famiglie si concluderà con la Messa celebrata da Papa Francesco nel Phoenix Park, domenica 26 agosto.



L'incontro, come ha ricordato il Papa in un recente messaggio, «è una celebrazione della bellezza del piano di Dio per la famiglia; è anche un’occasione per le famiglie provenienti da ogni parte del mondo di incontrarsi e sostenersi a vicenda nel vivere la loro speciale vocazione. Le famiglie, oggi, affrontano molte sfide nei loro sforzi per incarnare un amore fedele, per crescere figli con valori sani e per essere nella più ampia comunità, lievito di bontà, amore e cura reciproca...»