Il viaggio a cavallo protagonista dell’estate 2021, alla scoperta dei territori attraverso il turismo lento e di prossimità. Scoprire storia, cultura e natura della Tuscia a dorso di cavallo per un viaggio che è anche esperienza interiore: proprio in quest’ottica si inquadrano gli appuntamenti nel mese di giugno di Tuscia Experience, promosso dalla Camera di Commercio di Viterbo.

Il cavallo è stato centrale nella storia della Tuscia, accompagnando l’uomo nella gestione quotidiana della vita agricola, nel viaggio attraverso i campi e negli spostamenti delle mandrie. Proprio per questo la maggior parte del territorio è visitabile a cavallo: dalle zone archeologiche ai dintorni del lago fino ai monti Cimini, è possibile farsi accompagnare di tappa in tappa, alla scoperta dei luoghi e della storia della Tuscia attraverso la mediazione del cavallo.

Il viaggio a ritmo lento si tramuta quindi in una esperienza condivisa e di relazione con gli altri viaggiatori, con il paesaggio e con l’animale stesso, cogliendo l’occasione di entrare nell’essenza del territorio conoscendo i personaggi che ne hanno costituito la storia, ammirandone le bellezze naturali ed entrando in contatto con le persone del luogo.

Il viaggio a cavallo, incentrato sulla relazione e non sulla performance, saprà condurre il turista in un’esperienza unica, soggettiva, non performante perché lenta, restituendo al visitatore una dimensione profonda del concetto di viaggio. Grazie ai percorsi pensati per tutti i livelli, anche i bambini potranno vivere una giornata di avventure a dorso di cavallo, con la possibilità di conoscere gli animali, di stare all’aperto, praticare sport, partecipare a laboratori, visite guidate e molto altro.

La rete di connessioni territoriale tra le diverse realtà equestri permetterà ai turisti di essere accompagnati da una tappa all’altra conoscendo ogni volta nuove realtà, fra maneggi e scuderie, centri equestri e fattorie, agriturismi ed aziende agricole. In ogni tappa di questo viaggio sarà possibile vivere nuove esperienze e testare, conoscere ed assaggiare i prodotti tipici del territorio.

Tuscia Experience è promosso da Camera di Commercio di Viterbo. Per verificare apertura e disponibilità delle botteghe scrivere a [email protected] e visitare il sito www.tusciawelcome.it