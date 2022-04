È il veronese Bessa, con un passaggio sbagliato, ad innescare il contropiede di Perisic che dopo una galoppata sulla sinistra mette sul secondo palo un cross al bacio per l'inserimento di Barella che, di controbalzo, insacca sotto la traversa un tiro su cui Montipò non può intervenire.

È il 22' quando arriva la rete che porta in vantaggio l'Inter impegnato a San Siro contro il Verona per la 32esima giornata di Serie A. Otto minuti dopo arriva anche il raddoppio sugli sviluppi di un corner battuto dall'ex di Dimarco, sempre dalla sinistra.

Il tiro viene spizzato da Perisic, che così si porta a casa il secondo assist di giornata, che ne allunga la traiettoria quel tanto da liberare sul secondo palo Dzeko che, di testa, mette facilmente in rete.

Il doppio vantaggio dell'Inter alla fine del primo tempo, considerando anche un paio d'interventi a dir poco miracolosi di Montipò, il primo dei quali su un tiro di Perisic che oggi è stato probabilmente il migliore in campo, è più che meritato e rispecchia alla perfezione ciò che si è visto in campo.

Nei secondi 45 minuti la squadra di Inzaghi non riesce a mantenere lo stesso ritmo ed il Verona viene fuori rendendosi più volte pericoloso ma Handanovic, già a partire dal primo tentativo di Simeone di accorciare lo svantaggio, si fa sempre trovare pronto.

Inoltre, anche se raramente rispetto a quanto fatto vedere nel primo tempo, l'Inter si è comunque resa pericolosa sulle ripartenze e Montipò, con l'ennesimo miracolo, ha negato a D'Ambrosio il gol del 3-0.

Pertanto, al fischio finale, meritati i 3 punti che portano l'Inter, che ha una partita da recuperare, a -1 dal Milan. Sembra invece sfumare per il Verona la possibilità di agganciare le squadre che lo precedono per lottare per un posto in Europa.







Crediti immagine: twitter.com/Inter/status/1512857615969173509