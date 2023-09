CHIARA TAIGI in Concerto " SERENATA A MARIA "

Chiesa e Cappella di San Salvario - Torino

12 settembre 2023 - Quando il Canto è Preghiera

Cronaca di un concerto di forti emozioni e di grande intensità... Il concerto è iniziato con Chiara Taigi entrando dal fondo della chiesa cantando e portando una candela accesa nel buio, per un improvviso blackout a Torino, creando una profonda ed inaspettata intimità e un forte legame con il pubblico al lume di candela, in uno storico luogo sacro come la Cappella di San Salvario. Quando tutto sembrava cosi definito dai contorni della luce e del buio, un contrastato stupore quando tutto si è illuminato mentre si posava la candela ai piedi della Madonna durante il canto dell’Ave Maria di Franz Schubert.

Non si può descrivere l’intensità dei momenti vissuti, l'alternanza di vari momenti di luce piena e l’incanto della luce delle candele sull’Altare e sul pianoforte, ha donato al concerto momenti di forte introspezione ed emozione.

Chiara Taigi ha cantato questo concerto intitolato “Serenata a Maria” in occasione della Festività nel S.S. Nome della B. V. Maria nella Cappella della Chiesa di San Salvario a Torino, accompagnata pianisticamente dal M° Federico Tollis, organizzato dalla Associazione Concertante alla sua XVIII Edizione nella persona del Dott. Giorgio Griva. Ha presentato Fabio Lara.

Il programma si è svolto in tale clima con bellissime Ave Marie, dalle più note ad alcune rarità, passando dall’invocazione alla celebrazione con il Salve Regina di Giacomo Puccini e il Salve Maria di Saverio Mercadante.

Hanno completato questo quadro artistico gli assoli pianistici di particolare intensità del M° Tollis come Ave Maria Die Glocken von Rom di Franz Listz e Ave Maria di Jacob Arcadelt - Dietsch - Listz.

Un concerto di tale intensa natura non poteva che concludersi con una speciale celebrazione, dopo prolungati applausi, con la richiesta del pubblico di un bis dell’Ave Maria di Franz Schubert, travolgendo nel canto cantata il pubblico come “un canto divenuto preghiera”.

Merita un appunto particolare la cornice del concerto, la Cappella e la Chiesa di San Salvario, è una chiesa che è stata aperta solo in occasione del concerto ed è stato una grande onore e privilegio poter essere immersi nei molteplici elementi storici e artistici durante il canto.

Ringraziamenti all'Associazione Concertante con il Progetto "Musica in Concerto" nella persona del Presidente Dott. Giorgio Griva per la sua incessante opera di produzione artistica di alto livello, numericamente e qualitativamente impressionante, in luoghi particolarmente ricercati e al supporto del Comune di Torino.



Si ringrazia la Congregazione delle “Figlie della Carità” di San Vincenzo de' Paoli per la gentile accoglienza, l'accurata cura e dedizione del luogo sacro e per l'impegno quotidiano di assistenza ai bisognosi.

Si ringrazia Carlo Alberto Apartments e Hair Colour Fashion di Bruno Torchio per il grande livello professionale e il personale apporto.

Si ringrazia inoltre Pietro Bello per la disponibilità e l'impegno per le riprese audio-video.



