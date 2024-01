"Abbiamo ritrovato lo spirito ma anche il gioco". "Con una squadra ben messa come la Salernitana, che ti aspetta, non era facile. Hanno anche velocità e forza in contropiede e alla prima loro opportunità siamo andati in svantaggio"."I ragazzi hanno continuato a giocare dopo il gol di Candreva, sono stati calmi e faccio loro i complimenti perché abbiamo meritato la vittoria. Forse è mancato un po' di coraggio nel giocare in verticale, ma mancavano le due mezzali: Gaetano era all'esordio da titolare, Cajuste deve ancora adattarsi al nostro calcio". "C'erano tante variabili e potevamo demoralizzarci dopo lo svantaggio ma abbiamo reagito bene prendendo il comando del gioco. La partita di Torino è stata una parentesi particolare, perché anche quando abbiamo perso contro le altre big avevamo fatto altro tipo di partita"."È stata una vittoria del gruppo, abbiamo ritrovato il recupero palla immediato giocando corti e non facendoli ripartire, abbiamo concesso una o due uscite ma nessun contropiede pericoloso".

Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, dopo la vittoria di ieri ottenuta per 2-1 al Maradona contro la Salernitana, ultima in classifica. Dichiarazioni alquanto sorprendenti, visto che al bellissimo gol di Candreva, il Napoli ha risposto con un "rigorino" ottenuto da Simeone e un gol all'ultimo secondo viziato da un precedente fallo neppure questa volta, come già accaduto in Inter-Verona, segnalato dal Var.

Ma alla Salernitana non è andato giù quanto accaduto.

Lo sottolineano le parole del tecnico Pippo Inzaghi contro la direzione arbitrale di Marinelli...

"Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo ci scoccia, è ora di avere rispetto. Sono stato ammonito senza fare niente, ero diffidato, poi non ci lamenteremo più. Non posso neppure alzare il braccio, ho sempre rispettato tutti nella mia carriera. Non ci sta bene perché siamo contati e facciamo grandi sacrifici". "Vogliamo perderle in modo giusto, poi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma con questo spirito ci salveremo"."Il rigore per il Napoli è da Var ed è giusto. Ma è da Var anche il fallo di Demme che sul gol del 2-1 ha dato una gomitata al mio giocatore che avrebbe respinto la palla. Però, al di là di questo, non mi è piaciuto nemmeno l'atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto ma a fine primo tempo non mi guardavano neanche in faccia e non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana, vogliamo combattere con tutti". "Dobbiamo ripartire da qui, sono due partite che subiamo immeritatamente, ci meritavamo di fare almeno due punti a dir poco, invece torniamo senza nulla e mi dispiace per i ragazzi che hanno fatto qualcosa di straordinario".

e soprattutto quelle del presidente Iervolino, che se la prende anche con il designatore Rocchi...

"Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l'arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società". "Gli episodi? Su Simy c'era rigore e quello di Demme su Tchaouna era fallo, sono incredibili. Non vogliamo solo rispetto, ma giustizia per noi e tutte le altre squadre che giocano in Serie A e subiscono gli errori grossolani da dei semi professionisti, ovvero gli arbitri"."Loro sono gli unici semi professionisti in un'industria di professionisti. Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L'atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva"."Riformerò il calcio italiano portando all'attenzione della Lega questo problema e la storia ricorderà questi arbitri come i peggiori del calcio italiano”."Una vergogna senza precedenti. Un'industria viziata da un arbitraggio che fa precipitare il calcio italiano all'ultimo posto per serietà e imparzialità. Tra poco sono certo che uscirà una dichiarazione uguale e contraria della corporazione degli arbitri, che dirà che l'arbitraggio è stato, invece, impeccabile. Ricorderemo a vita l'arbitro Marinelli. Nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa"."Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni"."Vogliamo moratoria e sostituzione totale di questi arbitri. È necessario iniziare dalla testa, chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi"."In Federcalcio dobbiamo, come Leghe, far sentire la nostra voce, tutti sono responsabili e complici di questa situazione. Il calcio sta sprofondando perché gestito in modo maldestro e superficiale. Contano le carriere degli arbitri più di quelle delle società che fanno grande questo sport"."E per ultimo non capisco come società come Dazn possano sorvolare e dare una cattiva informazione senza informare i tifosi del calcio di queste nefandezze. Dovevano fare un canale super partes e non avere un canale che o per superficialità o per faziosità non racconta mai le cose della Salernitana in modo imparziale"."Se una Lega ci chiamerà a giocare un altro campionato prenderò seriamente in considerazione di andarci, questo campionato è malato".