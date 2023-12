Il brano del cantautore dal 15 dicembre sugli stores digitali e nelle radio

“Scontato” è il nuovo singolo dell’eclettico cantautore romano TheVerso, dal 15 dicembre sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Un brano dal ritmo travolgente, dall'impianto pop-punk su cui si inserisce l'uso di alcuni synth elettronici che musicalmente conferiscono alla canzone una certa unicità. Il testo vuole parodizzare quelle relazioni che non hanno alla base dei forti sentimenti: l'autore gioca sapientemente con i diversi significati della parola “scontato” e da un lato mostra la vena più ironica e divertente della sua scrittura, dall'altra rivela in maniera spietata la logica freddezza di alcuni rapporti sociali e di una certa musica pop mainstream.

“Ti ho scritto una canzone con rime cuore e amore, l’ho scritta anche rischiando di passare per coglione. Ti ho scritto una canzone dal ritmo coinvolgente, di quelle paracule che poi piacciono alla gente” TheVerso

Storia dell’artista

Luca Cicinelli nasce a Roma e si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni: dall’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal brit pop e dall'indie rock nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco in italiano dal titolo “Andate e Ritorni”. Seguono in questi anni diverse esibizioni dal vivo. Il 6 aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese dal titolo “Imperfect Symmetries”. I singoli “Fireflies” ed “Endless Corridor” sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021 TheVerso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: “L’Universo” è entrato nel 2022 nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web; il brano, insieme ad altri singoli, è contenuto in “Futuro Vintage”, terzo album del cantautore romano romano uscito nel settembre del 2022. Nel maggio 2023 esce il suo singolo “Take me out”: ha ricevuto molte recensioni positive su webzine e blog online ed è stato trasmesso da radio italiane ed estere. Il suo ultimo singolo si chiama “Scontato”. Il nome d'arte TheVerso è ispirato dal contrasto e dalla pluralità di significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è infatti praticamente l'opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di Luca ha queste due anime, un’anima rock ed una più intimista.

