Massimo Boldi e Neri Parenti tornano nella loro amata Cortina d’Ampezzo per rivivere il lungo filone del cinepanettone, che ha caratterizzato trent’anni di commedia italiana, e sarà ripercorso e raccontato in occasione dello spin off invernale dei Nations Award, il prestigioso riconoscimento taorminese che, ormai, da 18 anni, premia big del grande schermo e, per il secondo anno consecutivo, organizza nella Regina delle Dolomiti, una tre giorni di eventi e proiezioni, in collaborazione con l’Hotel de la Poste, storica location delle pellicole di Natale. Appuntamento da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, coi due grandi artisti che ritireranno il Premio e saranno protagonisti di una festa in loro onore, nel 25° anniversario dall’ultimo Vacanze di Natale 2000.

“Alla luce del successo della precedente edizione, che era stata dedicata all’anniversario del primo Vacanze di Natale 1983, quest’anno vogliamo premiare due maestri, ancora oggi punto di riferimento per chi si approccia al cinema leggero e brillante - spiega il presidente dei Nations Award Michel Curatolo - e lo faremo insieme ad un parterre ricco di ospiti, tra cui Barbara Tabita, Umberto e Rudy Smaila, Raffaella Fico, Francesca Manzini e, in video collegamento, il grande maestro Enrico Vanzina”.

Incontri, dibattiti, serate di gala, party in piena atmosfera di “vanziniana” memoria, per conoscere, ancora più da vicino, chi ha narrato l’Italia per oltre 40 anni, in modo ironico e scanzonato: “È importante poter celebrare tanti iconici film che ci hanno fatto ridere e anche riflettere sull’italianità e, ormai, fanno parte della storia del nostro cinema recente - sottolinea il patron dell’Hotel de la Poste Gherardo Manaigo - alcuni sono considerati cult, oltre ad essere stati per molti anni campioni d’incassi; ed è un piacere accogliere un’iniziativa che continua a consolidare, attraverso la presenza di noti attori e registi, la brand identity di Cortina, costruita nel tempo e legata al cinema e al periodo natalizio, ma, soprattutto, a quella magica atmosfera che la nostra struttura ha contribuito a creare”. Il progetto si svolge in collaborazione con Bottega Spa, azienda di vini, grappe e distillati di prestigio della tradizione italiana: “Le Vacanze di Natale, nel nostro immaginario, sono, ancora oggi, legate a Cortina - evidenzia l’istrionico imprenditore Sandro Bottega, presidente onorario del comitato organizzatore dell’evento - e il prosecco, abbinato al panettone, è diventato un must di tante scene divertenti che, ancora oggi, rivediamo con piacere e con un pizzico di nostalgia. Da qui, l’impegno a investire in iniziative capaci di valorizzare il patrimonio cinematografico dell’Italia, unito allo stile made in Italy, che tanti Paesi ci invidiano e, in particolare, la qualità della nostra enogastronomia, di cui cerchiamo di esserne ambasciatori”. La manifestazione sarà arricchita dalla presenza di alcuni chef stellati siciliani e il maestro pasticcere di Bronte (patria del pistacchio in provincia di Catania), Roberto Luca, che preparerà un “cinepanettone” monumentale accompagnato da degustazioni tipiche.

Nell’ambito dell’evento, si svolgerà la rassegna “Cortina come in un film... per lo sport”, con la proiezione di pellicole nazionali e internazionali dedicate al cinema sportivo e un talk sull’importanza degli eventi sportivi e delle produzioni cine-televisive, per la promozione del territorio, anche alla luce del fatto che Cortina ospiterà le Olimpiadi nel 2026. Interverranno la senatrice Lucia Borgonzoni, sottosegretaria al Ministero della Cultura, il maestro Parenti, giornalisti, esperti di cinema e altri illustri relatori.

Ecco, il programma degli appuntamenti: venerdì 13, alle ore 17, la conferenza d’apertura con Boldi e Parenti e gli altri ospiti, giornalisti e autorità e il taglio del panettone; alle ore 19, la presentazione della rassegna “Cortina come in un film... per lo sport”; alle ore 21, nel Salon Dolomieu, lo spettacolo condotto dagli Smaila e la premiazione del maestro Parenti. Sabato 14, alle ore 10, il talk sull’importanza degli eventi sportivi e le produzioni cine-televisive; alle ore 21, la presentazione del trailer dell’ultimo film di Natale, con Massimo Boldi, “A Capodanno tutti da me” e la consegna del riconoscimento.

I Nations Award - Premio Cinematografico delle Nazioni (nelle ultime edizioni, al Teatro Antico di Taormina e negli spin off di Venezia e Cortina, tra i premiati Claudia Cardinale, Gèrard Depardieu, F. Murray Abraham, Nicola Piovani, Paolo Conte, Kevin Spacey, Giancarlo Giannini, Enrico Vanzina e Aurelio De Laurentiis), si svolge sotto l’Alto Patronato del Parlamento Europeo e il patrocinio del Comune di Cortina e della Regione Siciliana. Per info: http://www.nationsaward.com/