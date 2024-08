Citando tre funzionari iraniani, ovviamente rimasti anonimi, di cui due appartenenti alla Guardia Rivoluzionaria, il New York Times ha riferito mercoledì che la guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, durante una riunione di emergenza del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha ordinato un attacco diretto contro Israele in risposta all'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh.

Nella stessa occasione, Khamenei ha detto ai comandanti del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e dell'esercito iraniano di preparare piani sia di attacco che di difesa "nel caso in cui la guerra si espanda e Israele o gli Stati Uniti colpiscano l'Iran".

L'Iran avrebbe informato Qatar e Arabia Saudita della sua intenzione di effettuare un attacco contro Israele, chiedendo a Doha e Riad di non consentire l’utilizzo del loro spazio aereo allo Stato ebraico o agli Stati Uniti.

Mentre gli Stati occidentali invitano i propri concittadini a rientrare dal Libano, le compagnie aeree hanno iniziato a sospendere i voli verso Israele, in primis quelle americane.