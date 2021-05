Come riassumere quello che è successo nel GP di Spagna di Formula 1 che si è disputato domenica sul circuito di Barcellona? In modo molto semplice. Verstappen è stato in testa per quasi tutta la gara e poi Hamilton ha vinto, portando a casa la terza vittoria nelle prime quattro gare di questa stagione.

Subito dopo il via, Verstappen prende la testa della corsa alla prima curva. Poco dopo un terzo di gara il primo cambio gomme. I due piloti adottano la stessa strategia montando gomme medie. Il primo ad effettuare il cambio è il pilota della Red Bull che, per un problema al posteriore destro, perde un paio di secondi.

La Mercedes, nonostante ciò, lascia Hamilton in pista e lo fa rientrare solo dopo alcuni giri quando ormai Verstappen ha recuperato il gap sull'inglese che, al rientro in pista, è di nuovo secondo. Nei giri successivi Hamilton tenta il sorpasso sull'olandese ma inutilmente, perché le prestazioni delle due vetture si equivalgono.

Che fare? Dai box fanno rientrare Hamilton quando mancano poco più di venti giri al termine della gara e gli montano un nuovo set di gomme medie. È la scelta vincente. La Red Bull decide di mantenere in pista Verstappen credendo che possa amministrare gli oltre 20 secondi di margine fino a fine gara, ma le cose andranno diversamente.

Hamilton, con le gomme nuove, fa una serie di giri record e a 6 giri dal termine è dietro al pilota olandese e alla prima occasione lo passa senza problemi.

Al terzo posto si è classificata l'altra Mercedes di Bottas, che non ha mai lottato per la testa della corsa, mentre quarto è Leclerc con la prima delle due Ferrari. Questo l'ordine di arrivo dei primi dieci...

Con la vittoria odierna, la 98esima in carriera dopo aver stabilito sabato la sua 100esima pole position, Hamilton si porta a 94 punti nella classifica del mondiale, 14 in più di Verstappen, che si è aggiudicato 1 punto in più per il giro veloce. Bottas è terzo a 47, seguito a 41 da Norris e a 40 da Leclerc.

La Formula 1 sarà di nuovo in pista a Monaco tra due settimane, dal 20 al 23 maggio.