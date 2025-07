Dopo un digiuno durato dieci anni, la Nazionale italiana di sciabola maschile torna sul tetto del mondo. A Tbilisi, la squadra azzurra guidata dal CT Andrea Terenzio ha conquistato una storica medaglia d’oro battendo in finale l’Ungheria per 45-37, riportando in Italia un titolo che mancava dal 2015 (Mosca). I protagonisti del trionfo sono stati Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre, autori di un percorso impeccabile.

Dopo l’esordio vincente nei sedicesimi contro la Thailandia (45-29), gli azzurri hanno superato la Germania agli ottavi con il punteggio di 45-39, ribaltando rapidamente un inizio in salita. Nei quarti di finale è arrivata una prova di forza contro la Polonia (45-28), avversario tutt’altro che scontato, reduce dall’eliminazione degli Stati Uniti. In semifinale, l’Italia ha imposto ancora il suo dominio, battendo il Giappone per 45-36 e conquistando l’accesso all’atto finale, a sette anni dall’ultima volta (Wuxi 2018, allora fu argento).

In finale, gli azzurri hanno dato tutto. Sotto nelle prime quattro frazioni, è stato Luca Curatoli a ribaltare la situazione con un parziale di 8-2 che ha portato l’Italia avanti 25-22. Da lì in poi, la squadra ha tenuto il controllo fino al 45-37 finale. Per Curatoli si tratta di un ritorno sul gradino più alto dopo dieci anni; per Gallo, Neri e Torre è un debutto d’oro in una finale mondiale.



Fioretto Donne: Azzurre di Bronzo

Un’altra soddisfazione è arrivata dal fioretto femminile a squadre, con le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino e Alice Volpi che si sono aggiudicate la medaglia di bronzo. Il percorso è iniziato con una vera e propria dimostrazione di forza contro la Romania, travolta 45-4 negli ottavi. Nei quarti è stata la volta dell’Ucraina, superata 45-34 grazie a un cambio di ritmo decisivo a metà match.

La corsa all’oro si è fermata in semifinale, dove l’Italia è stata battuta dalla Francia con lo stesso punteggio (45-34), ma il quartetto tricolore si è subito riscattato nella finale per il bronzo, imponendosi sul Giappone 45-30 e salendo così sul terzo gradino del podio.



Martedì 29 Luglio: Spada Maschile e Sciabola Femminile in Pedana

Nell’ottava giornata del Mondiale, in programma domani, non saranno assegnate medaglie, ma inizieranno le ultime due competizioni a squadre: spada maschile e sciabola femminile.

La squadra di spada, formata da Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, entrerà in scena nei sedicesimi di finale alle ore 9 italiane, contro la vincente del match Svezia-Turkmenistan.

La squadra femminile di sciabola, con Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Mariella Viale, affronterà l’Iran nel turno dei sedicesimi, con esordio fissato per le 7:30 italiane.

L’Italia ha già scritto pagine importanti in questo Mondiale. E domani, la penultima giornata potrebbe aprire le porte a nuove medaglie.





