La cantautrice pugliese insieme ad esperti e testimonial affronta il delicatissimo tema della violenza di genere, tema centrale delle sue canzoni.

Una video performance multidisciplinare, un alternarsi di emozioni e riflessioni.

Regia di Vincenzo Vescera. Riprese e montaggio: Marco Agostinacchio.

Produzione: Vinve Multimedia per Pugliasounds e TPP

Bianca Lancia (cantautrice)

Marco Milano (attore)

Mara Chiarelli (giornalista)

Maria Pia Vigilante (avvocato)

Maristella Palmiotti (psicologa)

“Programmazione Puglia Sounds Producers 2022”



CONTATTI E SOCIAL

SPOTIFY: spoti.fi/3SeZgq5

YOUTUBE: www.youtube.com/c/BiancaLanciaMusic

IG: biancalanciamusic

FB: Bianca Lancia Artist

TIK TOK: biancalanciamusic



BIO

Bianca Lancia (nome d'arte di Roberta Cipolla) è nata a Bari il 21.11.1999 e sin dall'adolescenza si è dedicata allo studio ed all'attività di cantante e performer. Frequenta con profitto il terzo anno presso la Facoltà di Lettere con indirizzo Cultura Teatrale (UNIBA).

Con due singoli all’attivo, è in procinto di finalizzare, con l’ausilio di Vincenzo Vescera (Vinvè) in qualità di produttore, il suo primo album di canzoni inedite.

A testi pungenti e profondi che affrontano tematiche giovanili comuni come il sentimento amoroso e la capacità di affrontare e superare il dolore, si alternano testi più impegnati a fortissimo sfondo sociale con particolare riferimento al mondo femminile ed alla condizione di solitudine in cui spesso si trovano le donne vittime di violenza.

Semifinalista al concorso Premio Lunezia 2020 con un proprio brano inedito "21e43".

Già nel 2014 era stata selezionata come cantante in "L'adolescenza in frammenti d'arte", regia di Teresa Petruzzelli.

Vincitrice premio Martinarte, cat. Accademia.

Performer in "Aggiungi un posto a Teatro. A tu per tu con Enzo Garinei".

Performer in "Grease il Musical", regia di L. Moscato, nel 2018.

Performer in "Mamma mia" e “Capolinea” spettacolo teatrale e musicale, regia di Luisa Moscato, nel 2019. Dallo stesso anno collabora con Vinvè, suo attuale produttore, per la realizzazione del suo primo album da cui sono usciti i primi singoli “21:43” e “Non sono sola”. Di quest'ultimo esce il 30 luglio una video performance.



OPERAZIONE FINANZIATA A VALERE SUL POC PUGLIA 2007-2013 – AZIONE “SVILUPPO DI ATTIVITÀ CULTURALI E DELLO SPETTACOLO”