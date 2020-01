Avete presente la ICC, la International Champions Cup? No? Eppure è molto probabile che in estate l'abbiate seguita, seppure a vostra insaputa.

E' il torneo che riunisce molte squadre di primo piano dei vari campionati di tutto il mondo in incontri che, dagli allenatori di quelle squadre, vengono visti per valutare nuovi acquisti, provare schemi e testare la rosa.

Così, la ICC finisce per essere un torneo a metà, reso poco interessante dal metodo che assegna il punteggio, dalle varie classifiche e dal fatto che i cosiddetti "top player" spesso neppure vengono portati in panchina.

Se il torneo è poco interessante per chi guarda la tv (in alcuni stadi, invece, le partite riescono a produrre anche ottimi incassi), finisce per diventarlo anche per gli sponsor... quindi gli organizzatori non guadagnano e per questo non sono contenti.

Così a gennaio la RSE Ventures, l'azienda che controlla la ICC, ha iniziato a sondare i principali club di calcio europei per proporre una "rivisitazione" della ICC in modo tale che diventi una sorta di Champions League in tour e i club possano incassare ancora più soldi e gli organizzatori... anche!

La notizia è stata riportata dal NYT che ha fatto sapere che la RSE Ventures sta anche parlando con l'Uefa per ottenere una sorta di imprimatur per la "nuova" ICC. Vedremo come andrà a finire.