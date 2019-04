Vida Loca: 15 super party in giro per l'Italia tra il 5 ed il 24 aprile '19

Raccontare a chi fa tardi ballando il successo assoluto e sempre crescente di Vida Loca, one night piena di musica urban e pop dal forte impatto scenografico, è davvero difficile. Chi invece vive la nightlife non può non conoscere quello che è un vero fenomeno.

Infatti i numeri di VL sono unici: le residenze settimanali (ogni venerdì la festa è al Matis - Bologna, ogni sabato al Peter Pan - Riccione), il recente premio come miglior format / evento ai Dance Music Awards, la più importante manifestazione del settore, i numeri da capogiro con un festa che fa divertire sempre e comunque mettendo al centro della scena musica, performer, dj e pubblico, che non hai ma bisogno di mettere sul palco le star per far divertire…

Chi ha voglia di sentire il sound di Vida Loca anche durante il giorno può farlo seguendo una playlist ufficiale sempre aggiornata disponibile su Spotify: https://spoti.fi/2SzojoF . Nel corso del 2018 i party Vida Loca sono stati più di 250, un numero impressionante. Basta moltiplicare 250 per una presenza media di 1500 persone a evento per arrivare a contare centinaia di migliaia di persone.





I party Vida Loca tra il 5 ed il 24 aprile

Ogni venerdì: Matis - Bologna (5, 12 e 19 aprile)

Ogni sabato: Peter Pan - Riccione (6, 13 e 23 aprile)

5/4 Radika - Treviso; 6/4 QI Clubbing - Erbusco (BS); 6/4 Extra Extra - Padova; 12/4 Noir - Lissone (MB); 13/4 Donoma - Civitanova Marche (MC); 13/4 Demodé - Modugno (BA); 21/4 Circus - Brescia; 21/4 Le Dune - Palinuro (SA); 24/4 Sali & Tabacchi - Reggio Emilia.



