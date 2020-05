Dopo cinque anni meravigliosi, Edgar Barretto lascia la Sampdoria per problemi fisici.

L’U.C. Sampdoria - come riporta una nota della società - comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Édgar Osvaldo Barreto.

Al centrocampista paraguayano, 110 presenze e 5 gol nella sua esperienza da blucerchiato, va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società.